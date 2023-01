Toyota com quatro T1+ no top5 do Dakar: “Obrigado por ‘treinarem’ a Hilux”, diz Akio Toyoda | AutoSport

Finalmente a segunda vitória consecutiva no Dakar para a Toyota Gazoo Racing. Depois do triunfo-estreia em 2019, só em 2022 a equipa nipónica repetiu o feito, mas este ano, pela primeira vez, fê-lo em anos consecutivos.

Para além disso, colocou três carros no top 5, 1ª lugar para Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel, quarto posto para Giniel de Villiers e Dennis Murphy e quinto para Henk Lategan e Brett Cummings. Por fim, quatro Toyota Hilux T1+ no Top 5. Notável!

Para Nasser al Attiyah esta foi a sua quinta vitória no Rally Dakar, enquanto que a contagem de Mathieu Baumel é agora de quatro vitórias.

Giniel de Villiers, que completou o seu vigésimo Rally Dakar consecutivo ao cruzar a linha de chegada, terminou o rally no 4º lugar da classificação geral. Este resultado eleva o seu número total de finais de prova no Top 5 para 15, incluindo uma vitória em 2009.

O sul-africano só terminou fora do Top 10 numa ocasião, e o seu desempenho no Rali Dakar 2023 realça a resistência e tenacidade de um dos verdadeiros veteranos do Rali Dakar.

O Dakar 2023 será durante muito tempo lembrado por Henk Lategan e pelo seu navegador Brett Cummings, como uma corrida que poderia ter tido um resultado muito diferente para eles. Chegaram ao segundo lugar da classificação geral, antes de dois contratempos os terem empurrado para baixo na ordem. A dupla mostrou grande ritmo durante todo o rali, e espera agora um reflexo mais verdadeiro da sua velocidade em edições futuras.

Mesmo assim, terminaram em 5º lugar.

Para Akio Toyoda, Presidente e CEO da Toyota Motor Corporation: “Três GR DKR Hilux T1+, dois da Team Land Cruiser Toyota Auto Body e o Hino Team Sugawara HINO 600 completaram todos os 16 dias do Rally Dakar. Parabéns a todas as seis equipas na dura estrada de 8500 km! Obrigado a todos os fãs pelo vosso apoio! Parabéns a Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel por terem ganho o rali pelo segundo ano consecutivo! Isto após a sua vitória no primeiro Mundial de Rally-Raid no final de 2022, o que foi em si um feito espantoso.

Nas longas e difíceis estradas de Dakar, é muito difícil ganhar se não se tiver um carro que não só seja fácil de conduzir, como também fiável e durável.

Ao continuar a desafiar o Dakar, o GR Dakar Hilux T1+ será refinado num carro cada vez melhor. Obrigado por ‘treinarem’ a Hilux!

Parabéns à Team Land Cruiser Toyota Auto Body, com a sua 10ª vitória consecutiva na categoria de carros. Parabéns ao Sr. Ronald Basso e ao Sr. Jean Michel Polato por terem ganho a sua classe!

O Sr. Akira Miura e o Sr. Laurent Lichtleuchter não conseguiram triplicar desta vez porque tiveram um capotanço durante o rali e perderam tempo significativo. Foi um pouco triste, mas obrigado por terem completado o primeiro Dakar no Land Cruiser 300 GR Sport!

Estou igualmente grato pelo trabalho árduo de todos os mecânicos que repararam o Land Cruiser num só dia. Obrigado também a todos os mecânicos!

Para Glyn Hall, TGR Dakar Team Principal: “Que dia para toda a nossa equipa! Ganhar o Dakar é algo memorável, mas ganhar a corrida mais dura do mundo duas vezes seguidas é simplesmente extraordinário. Os meus sinceros agradecimentos a cada membro da nossa equipa, a cada um dos nossos patrocinadores e, claro, aos nossos pilotos e navegadores, que entregaram um resultado espantoso. Estou realmente orgulhoso da nossa GR DKR Hilux T1+, que provou mais uma vez que é fiável e durável o suficiente para não só completar a corrida automóvel mais dura do mundo, mas também para o fazer dois anos seguidos”.