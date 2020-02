Todo-o-Terreno: Vem aí o road-book eletrónico

Depois da novidade do road-book colorido, e distribuído pela manhã, no recente Dakar, agora é a vez do road-book eletrónico.

O Rally de Marrocos, hoje apresentado, prova da Mundial de TT, que se realiza em outubro, vai permitir fazer um ensaio geral antes do Dakar, para uma possível inclusão em 2021. Foi David Castera que o revelou: “A navegação é a pedra angular dos rally-raid, uma característica que o distingue dos ralis tradicionais. O road-book eletrónico vai permitir-nos parar de distribuir papel e dar o roadbook de manhã antes de cada partida, para uma melhor confidencialidade. Por outro lado, o Rally de Marrocos, que se realiza pouco antes do Dakar, permite-nos testar todas as novidades”

O Road Book eletrónico foi apresentado pela primeira vez nos rally raid há dois anos, é uma espécie de tablet, que se encaixa no tablier ou nos guiadores das motos, tem bateria própria, GPS e possui todos os desenhos do road book, sendo acionado por controlo remoto.

O GPS mantém as funções de navegação específicas para as regras da corrida, e dará as mesmas indicações a todos os outros concorrentes. Este dispositivo não constitui uma ajuda à navegação, mas simplifica o seu planeamento, tirando às equipas o tempo gasto na preparação do road book. Tal como já sucedeu este ano no ‘papel’, as cores serão incorporadas para chamar a atenção para os perigos.