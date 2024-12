Toby Price e Sam Sunderland quatro triunfos e agora voltam a ser ‘rookies’ no Dakar

A nova dupla dos autos no Dakar, Toby Price e Sam Sunderland, é um dos pontos interessantes da prova que arranca a 3 de janeiro. Depois de ambos terem vencido nas motos, Sunderland em 2017 e 2022 e Price em 2016 e 2019, ambos se ‘viram’ agora para as quatro rodas.

Toby Price e Sam Sunderland vão correr com a Toyota Hilux T1+ da Overdrive, e até aqui estiveram a aprender a trabalhar em conjunto dentro do cockpit de um automóvel.

Toby Price começou a participar na categoria de carros noutros eventos já em 2015 e venceu a Baja 500 este ano, bem como marcou pódios nos camiões Stadium Super. Já Sam Sunderland retirou-se das corridas de motas este ano e mudou-se para os automóveis pela primeira vez na Baja do Dubai, na semana passada, com Hannes Kinigadner.

A dupla vai enfrentar o Rali Dakar como a primeira dupla de sempre de campeões de motos do Dakar numa categoria de automóveis.

A comunicação, o trabalho em conjunto e o facto de estarem num ambiente muito diferente serão os principais desafios para a dupla, que revela ter aprendido muito após o primeiro teste.

Depois do australiano bicampeão do Rali Dakar ter anunciado a sua mudança das duas rodas para as quatro ao lado do também bicampeão do Dakar Sunderland no início deste ano, os testes que fizeram juntos centraram-se em deixar o piloto e o navegador confortáveis no carro “Tem sido um pouco surrealista, para ser honesto”.

Com um total de mais de 20 Dakar no seu currículo, a dupla acredita que a experiência de abrir etapas como motociclistas irá ser-lhes favorável. Enquanto Sam Sunderland salientou a capacidade de se concentrar numa coisa sem ter de fazer malabarismos entre a navegação e a condução, Price salientou a experiência da dupla.

“É uma vantagem virmos das motos. Certamente, vamos cometer erros e as coisas vão correr mal, mas no final do dia vamos ter algumas linhas de moto à nossa frente, bem como linhas de carro, por isso, assim que entrarmos no ritmo, vamos estar bem a partir daí, disse Price.

Sam Sunderland acrescentou Ainda há muito para aprender, mas estou a retirar os pontos-chave da sobrecarga de informação e a aprender dia após dia.”

“Apesar de já termos feito mais de 20 Rallys Dakar, é uma nova categoria para nós e as vitórias não garantem nada. Um Top-10 será sem dúvida um ótimo resultado, disse Toby Price, explicando as ambições para o seu primeiro ano. Podemos fazer milhares de planos, mas eles nunca serão suficientes. Temos de viver o dia a dia e manter as rodas a rolar.

O Rali Dakar 2025 terá início a 3 de janeiro de 2025 e terminará a 17 de janeiro.