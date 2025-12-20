Toby Price com a Toyota Gazoo Racing no Dakar 2026: “competir com os grandes nomes”
O australiano Toby Price, duas vezes vencedor do Rali Dakar em motos, vai alinhar na edição de 2026 integrado na equipa oficial da Toyota Gazoo Racing W2RC. Aos 38 anos, e depois de se ter estreado nas quatro rodas no Dakar 2025, o piloto prossegue a sua transição, desta vez navegado pelo experiente espanhol Armand Monleon, após uma estreia atribulada na categoria automóvel no ano passado.
A passagem de Price para os automóveis aconteceu no Dakar 2025, depois de dez anos ao mais alto nível nas duas rodas e do não prolongamento do contrato com a KTM. Na altura, competiu numa Toyota Hilux da equipa Overdrive, tendo a seu lado o antigo rival e amigo Sam Sunderland.
A aventura terminou, contudo, de forma prematura, quando Sam underland sofreu uma concussão que obrigou a dupla a abandonar a prova: “Foi uma pena acabar assim e ficamos devastados. Podemos reparar carros rapidamente, mas não seres humanos, e a saúde do Sam estava em primeiro lugar”, recordou Price sobre o desfecho da última edição.
Currículo de sucesso e ambição renovada
Price chega à equipa de fábrica da Toyota com um palmarés invejável no Dakar: em dez participações de moto, somou seis pódios e oito presenças no top 10, incluindo as vitórias de 2016 (tornando-se o primeiro australiano a vencer a prova) em 2019.
A experiência nas quatro rodas não é, porém, novidade absoluta para o piloto de Hilston, Nova Gales do Sul, que já venceu por três vezes a Finke Desert Race na Austrália e participou em provas emblemáticas como a Baja 1000, nos Estados Unidos, ao volante de “pick-ups” de alta performance.
Para 2026, a aposta na dupla com Armand Monleon reflete a vontade de competir diretamente com os favoritos. “Ter o Armand comigo é incrível. Ele traz muita experiência e, honestamente, acredito que estamos numa excelente posição para competir com os grandes nomes do Dakar”, afirmou Price, motivado para “obter vingança” após o abandono do ano anterior.
