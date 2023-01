Tobias Quandt, X-raid Team Manager e o novo T1+: “Conseguimos resolver alguns dos problemas…” | AutoSport

Nos autos, a X-Raid chega ao dia de descanso sem um único carro no top 10, e com o seu piloto melhor classificado, Sebastian Halpern (Mini JCW Plus) em 14º a uma hora do top 10.

no outro carro Mini JCW Plus, Jakub Przygonski é 37º e dista 7h16m09s da frente.

Para Tobias Quandt, X-raid Team Manager: “O Dakar até agora tem sido extremamente cansativo para todos os envolvidos. O mau tempo, em particular, tem prejudicado o estado de espírito de todos. De um ponto de vista desportivo, temos sentimentos mistos.

Estamos muito felizes com a vitória do João, isto mostra que fizemos bons progressos com o nosso desenvolvimento” começou por dizer relativamente ao projeto Yamaha Prototype nos T3, mas no T1, as coisas estão longe de estar bem: “estão a correr cada vez melhor com o nosso MINI JCW Rally Plus. Conseguimos resolver alguns dos problemas que sempre ocorrem com um novo carro de corrida. Infelizmente, o Mini JCW Buggy de tração às duas rodas está em desvantagem devido aos regulamentos”, disse. “Agora é preparar tudo para a segunda semana. Só nos restam seis dias, mas não serão certamente menos exaustivos”.