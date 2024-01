Teaser do novo Ford Raptor: aprender em 2024, voltar em 2025… | AutoSport

‘Rei morto, Rei posto’. Com a anunciada saída da Audi do Dakar, muito provavelmente completamente na mó de cima, a imprensa já pensa no futuro de Carlos Sainz no Dakar e uma das possibilidades parece ser a Ford. Nos ‘mentideros’ dizem que Sainz irá correr em 2025 ao lado de Nani Roma com a Ford, que este ano está a ter uma estreia muito apagada.

E o novo carro está quase pronto e a Ford Performance, a divisão de competição da marca revelou que a Ford Raptor será anunciada dentro de algum tempo. Mesmo com a Ford Ranger a competir atualmente no Dakar 2024, a marca já pensava em 2025. O que a equipa está a fazer neste Dakar é aprender, em conjunto com a M-Sport, e voltar em 2025 bem mais competitivos. O novo Raptor deverá estar pronto na primavera e a partir daí entra em testes, provavelmente já competindo no Rali de Marrocos, como quase todas as equipas de ponta fazem.