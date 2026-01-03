Team Coronel no Dakar 2026 com ambição… e já com um contratempo!

A dupla holandesa Tim e Tom Coronel regressa ao deserto saudita para a sua 10.ª participação conjunta na prova mais exigente do mundo

A poucas horas do início do Rali Dakar, a dupla holandesa Tim e Tom Coronel está determinada e totalmente preparada para enfrentar a nova edição da competição. “Estamos cheios de ambição e prontos para o desafio”, afirmaram os irmãos na véspera da partida.

O Team Coronel competirá ao volante do Century CR7 T1+, um protótipo construído especificamente para rally raids e equipado com o motor Audi V6 biturbo de 2,9 litros. Com pneus de 37 polegadas e um curso de suspensão de 350 milímetros, o veículo está preparado para enfrentar as duras condições do deserto.

Além dos dois pilotos, a formação conta com uma equipa de seis elementos de assistência, incluindo um gestor de equipa, um coordenador de imprensa, três mecânicos e um motorista de camião responsável também pela hospitalidade. A logística inclui catering próprio para garantir autonomia total ao longo da competição. “Trazemos 1.750 cápsulas de café, 250 latas de sopa e mais de 2.000 snacks. O objetivo é simples: terminar o Dakar!”, sublinhou Tom Coronel.

Incidente curioso com a FIA

Apesar da preparação meticulosa, um episódio insólito marcou os instantes finais antes da partida. Durante a inspeção técnica, a FIA confiscou o dispositivo HANS de Tom Coronel por estar pintado nas cores amarelas do seu patrocinador ligado a uma marca de queijo — algo inédito para os oficiais da Federação. “Tenho-o há 10 anos e é apenas pintado, como o meu capacete. Nunca houve problema”, explicou o piloto, com boa disposição. “Disseram-me que talvez o devolvam. Vamos ver o que acontece.”

O shakedown decorreu sem incidentes de maior, com apenas um pequeno furo e ajustes finais na suspensão. “O carro passou na inspeção e o parque fechado está completo. Estamos preparados. Que comece o Dakar!”, declarou Tim Coronel, confiante no potencial da equipa.

