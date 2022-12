Sven Quandt (Q Motorsport/X-Raid): “nunca se pode estar demasiado confiante no Dakar” | AutoSport

Sven Quandt, líder da Q Motorsport, um Spin Off da X-Raid, numa empresa que trabalha diretamente com a Audi no Dakar, resume as suas décadas de experiência como piloto e chefe de equipa: “Por mais confiantes que estejamos, nunca se pode estar demasiado confiante no Dakar. Não se trata exclusivamente da performance da tecnologia e das pessoas, mas também da sorte. E isso não se pode prever. Mas estamos bem preparados. Este ano o percurso volta a incluir dunas muito altas, e no ano passado as passagens pelas dunas foram bastante fáceis. O rali exige muito de todos nós: dura duas semanas, mas a partir do momento em que chegamos, passamos efetivamente três semanas no deserto. Resta ver quão bons são os nossos adversários. Nenhum deles mostrou todas as suas capacidades em 2022. Se calhar não veremos quem é realmente forte até dois, três ou quatro dias mais tarde em janeiro.”