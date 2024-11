Stephane Peterhansel: a lenda viva faz pausa no Dakar

Stéphane Peterhansel venceu o Rali Dakar um total de 14 vezes. O francês venceu seis vezes ao volante de uma mota e oito vezes ao volante de um carro. A sua paixão por esta maratona clássica era ininterrupta. Mas agora vai parar um ano, depois logo se vê…

Pela primeira vez em 36 anos, Stephane Peterhansel não vai participar no rali Dakar. Mr. Dakar, como é conhecido, interrompe uma sequência que começou para si em 1988, nas motos, não participou em 1994, entre a sua terceira e quarta de seis vitórias nas motos, e a elas junto mais oito triunfos nos autos: “todos estes anos trouxeram-me muitos prazeres e emoções. Mas hoje preciso de uma pausa, o que não significa que não voltarei de uma forma, ou de outra. Entretanto, estarei em janeiro com a Yamaha nas pistas da Mauritânia até à cidade de Dakar…” escreveu nas suas redes sociais.

Enquanto campeão de skate na adolescência, Stéphane Peterhansel já estava cativado pelas imagens do Dakar nos anos 80, com Cyril Neveu e Hubert Auriol a devorarem as dunas do Saara.

Mas não imaginava que, 40 anos mais tarde, se sentaria no topo da montanha com 14 triunfos, e embarcaria num desafio tecnológico de alto nível. O seu talento e precocidade permitiram-lhe aprender rapidamente o ofício nos rally-raid.

Ganhou o seu primeiro Dakar em 1991. O motociclista com o lenço azul conquistou seis triunfos em oito anos a bordo de uma Yamaha. As qualidades que adquiriu numa moto foram imediatamente utilizadas quando passou para as quatro rodas: 7º na sua primeira tentativa em 1999 e segundo classificado no ano seguinte.

A primeira vitória num automóvel ocorreu em 2004, quando “Peter” se tornou o segundo concorrente no Dakar, depois de Hubert Auriol, a vencer tanto na categoria de moto como na de automóvel.

Venceu com a Mitsubishi em 2005 e 2007. Depois da marca japonesa se ter retirado, Peterhansel juntou-se à X-Raid, mas só em 2012 é que conquistou o seu 10º triunfo.

Nunca satisfeito, o “Monsieur Dakar” seguiu-o com outra vitória em 2013. Um novo desafio surgiu em 2015 com o regresso da Peugeot ao Dakar. “Peter” assegurou a primeira vitória do construtor francês desde o sucesso de Ari Vatanen num 405.

A série prosseguiu com o 3008 para disputar um 13º triunfo no final de um tenso duelo final com o companheiro de equipa Sébastien Loeb. Em janeiro de 2021, acrescentou outro marco à sua carreira inigualável, tornando-se o único concorrente a vencer em África, na América do Sul e agora na Ásia.

A façanha poderia ter levado a lenda dos rally-raid a dar o dia por terminado. Mas a Audi propôs-lhe um dos desafios mais tentadores da sua carreira: participar na conceção e desenvolvimento do primeiro veículo elétrico capaz de vencer o Dakar.

As duas primeiras tentativas falharam, primeiro devido às deficiências do RS Q e-tron e depois devido a um erro de condução que causou ferimentos graves ao seu copiloto em 2023, durante a etapa 7.

Para completar esta aventura tecnológica, restou-lhe ainda uma última oportunidade no programa trienal que termina com a 46ª edição do Dakar. Mas não conseguiu, embora o trabalhou no Audi tenha dado frutos, pois foi o seu companheiro de equipa, Carlos Sainz, a vencer.

Agora faz uma pausa, e há-de regressar, vamos ver é quem que função.