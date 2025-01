SSV: Brock Heger vence, Alexandre Pinto com pódio na estreia

O estreante no Dakar, Brock Heger, conquista o triunfo na sua primeira participação, dando à Polaris o segundo título consecutivo na classe SSV, depois do seu companheiro de equipa Xavier de Soultrait ter vencido no ano passado. Embora tenha terminado com mais de 5 minutos de atraso em relação a Jérôme de Sadeleer, que tem o melhor tempo provisório no final, completou a etapa vários segundos mais rápido do que os seus dois perseguidores na classificação geral, ‘Chaleco’ Lopez e Alexandre Pinto, para conquistar o triunfo. O português da Can Am, chegou ao terceiro lugar, de novo, na etapa 11 e assegura um pódio logo na sua estreia no Dakar. Brilhante.