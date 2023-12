Seth Quintero: “primeira chance de competir com todos os maiores nomes do Dakar” | AutoSport

Seth Quintero e Dennis Zenz são este ano um das novas duplas da equipa oficial da Toyota no Dakar. O jovem piloto tem sido descrito como um prodígio dos rally-raids e um dos maiores talentos do atual grupo de pilotos emergentes. O seu ritmo é inegável, juntamente com uma profundidade de experiência que desmente a sua juventude, e isso faz dele uma das promessas mais ‘quentes’ do bivouac, e a TGR não hesitou em dar-lhe um dos volantes da nova GR DKR Hilux EVO T1U.

Desde que participou no seu primeiro Dakar como um adolescente em 2021, Seth Quintero logo deslumbrou. O jovem de 21 anos começou a correr em SSV aos 10 anos e conquistou a sua primeira vitória no campeonato aos 11, o que rapidamente o colocou no radar da Red Bull. Com esse apoio, subiu na classificação e continuou a bater recordes por diversão, tornando-se o piloto mais jovem a vencer uma série de eventos offroad americanos e conquistando a série Best in the Desert em 2019.

Com apenas 18 anos, fez a sua estreia no Dakar ao lado do copiloto alemão Dennis Zenz. Seth e Dennis fizeram três épocas juntos na classe T3, desfrutando de todos os tipos de altos e baixos. Ganharam muitas etapas no Dakar, estabelecendo um novo recorde de todos os tempos para uma única edição com 12 vitórias em 2022. Mas durante muito tempo, o sucesso global escapou-lhes, com problemas na caixa de velocidades que os colocaram fora da contenda no Dakar 2021 e diferenciais partidos que arruinaram as suas esperanças numa corrida sem falhas em 2022. Uma roda errante na Etapa 4 do Dakar 2023 também lhes custou um tempo precioso, mas Seth e Dennis recuperaram para terminar em segundo lugar atrás de Austin Jones.

Lenta mas seguramente, eles começaram a juntar as peças do puzzle. Obtiveram a sua primeira vitória geral no Rallye du Maroc 2022 e, em seguida, conseguiram conquistar a vitória no Campeonato Mundial de Rally-Raid 2023, apesar dos problemas no México e na Argentina.

A poeira ainda mal tinha assentado sobre este feito quando foi feito o grande anúncio: Seth e Dennis iriam juntar-se à equipa Toyota Gazoo Racing para o Dakar 2024, subindo para a classe Ultimate. Por mais notável que pareça, um jovem de 21 anos de San Marcos recebeu assim as chaves do Toyota GR DKR Hilux T1+, a máquina que Nasser Al Attiyah levou à vitória no Dakar em 2022 e 2023. Esta mudança irá claramente colocar a jovem dupla da Red Bull no centro das atenções, uma vez que irá lutar com lendas do rally-raid, como Stephane Peterhansel, Carlos Sainz, Sebastien Loeb e, claro, o próprio Al Attiyah.

Seth já teve a oportunidade de se testar contra o Qatar na Baja Internacional do Dubai, mostrando um bom ritmo, mas sofrendo um infeliz problema no diferencial traseiro na última etapa. Apesar da sua inexperiência a este nível, o jovem americano terá grandes expectativas sobre os seus ombros no Dakar 2024: “Passar dos SSV para os carros de rally-raid mais rápidos do mundo é muito emocionante para mim. Basicamente, subi na classificação e 2024 será minha primeira chance de competir com todos os maiores nomes do Dakar. A nova versão da GR DKR Hilux EVO T1U impressionou-me e estou confiante de que seremos capazes de levar a luta para a competição desde o início.”