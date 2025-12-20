Seth Quintero aponta ao pódio no Dakar 2026: “Estou muito melhor do que em anos anteriores”

Seth Quintero, um dos talentos emergentes do rally‑raid mundial, prepara-se para a sua sexta participação no Rali Dakar, a terceira na categoria principal (Ultimate), e fá-lo com apenas 23 anos e uma novidade importante no banco do lado direito: o compatriota Andrew Short.

Com a saída do navegador Dennis Zenz, que acompanhou Quintero durante vários anos e rumou à Dacia com Lucas Moraes, o piloto americano da Toyota Gazoo Racing aposta agora na experiência de Short, antigo piloto de motos que transita para a navegação nos automóveis. A dupla estreou-se em setembro na Baja TT Sharish, em Portugal, onde terminou no terceiro lugar, e cumpriu as duas últimas rondas do Mundial de Rally‑Raid (W2RC) em Portugal e Marrocos.

Quintero mais confiante e preparado

Seth Quintero, que detém o recorde de vitórias em etapas numa só edição do Dakar (12 triunfos em 2022, na classe Challenger), encara a edição de 2026 com otimismo reforçado. “Estou definitivamente num ponto muito melhor do que em anos anteriores. Grande parte deve-se à gestão atual da equipa Toyota. Ter confiança na equipa, no carro e na infraestrutura é uma sensação muito boa”, afirmou o piloto.

O americano recorda a estreia difícil na categoria Ultimate em 2024, quando foi “atirado aos lobos” com apenas 300 quilómetros de testes no T1+, mas destaca a evolução registada em 2025, ano em que venceu duas etapas, liderou o rali e terminou no nono lugar final, apesar de problemas mecânicos e hidráulicos. “Acho que a velocidade está lá, tudo está lá, só precisamos de um pouco de sorte do nosso lado”, sublinhou.

Andrew Short: das duas rodas para a navegação

Andrew Short, de 43 anos, traz para o cockpit uma vasta experiência competitiva. Antigo profissional de motocrosse e supercrosse, com pódios em campeonatos mundiais e vitória no Motocross das Nações em 2010, Short dedicou-se aos ralis a partir de 2017. Nas motos, participou em cinco edições do Dakar, com destaque para o sexto lugar em 2019 e a vitória no Rali de Marrocos nesse mesmo ano.

A transição para navegador aconteceu em 2023, ao lado de Molly Taylor nos SSV, repetindo a experiência em 2025 com Hunter Miller. Agora, enfrenta o desafio de navegar num carro da categoria de topo. “O Seth e eu entendemo-nos de forma bastante natural. Somos ambos americanos com passados semelhantes, por isso tudo encaixa bem”, explicou Short, admitindo que a curva de aprendizagem será acentuada, especialmente na vertente mecânica.

Quintero, que terminou o W2RC de 2025 no quinto lugar e ajudou a Toyota a conquistar o quarto título consecutivo de construtores, vê em Short um parceiro com fome de vencer: “Acho que ele quer ganhar mais do que eu! É bom ter essa mentalidade no carro”.

