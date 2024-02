Sergei Kariakin pode voltar ao Dakar: “estão a procurar formas para as equipas russas participarem” | AutoSport

Sergei Kariakin, piloto russo que venceu o Rally Dakar 2017 na categoria quad com a Yamaha revelou recentemente à The Checkered Flag que a ASO está a trabalhar para encontrar formas de participação das equipas russas. O russo, que correu pela primeira vez fora da Rússia depois do início da guerra no recente Abu Dhabi Baja Challenge, e já diz que ele e os seus compatriotas poderão realizar novamente ralis internacionais como o Rally Dakar num futuro próximo: “Eles estão a procurar formas para as equipas russas participarem”, disse Kariakin ao canal estatal TASS durante uma entrevista coletiva na segunda-feira acrescentando ainda que “a competição nos camiões morreu sem a Kamaz e espero que 2025 seja o ano em que nos permitirão participar.” A ASO até pode passar a permitir a entrada de russos e bielorrussos no Dakar, mas para isso precisarão da luz verde da FIA e da FIM, que podem abrir exceções em alguns casos. Há vários exemplos de russos a competir no TT e nos ralis, como Denis Krotov, Konstantin Zhiltsov e Alexey Kuzmich, Nikolay Gryazin, nos ralis, todos com licenças de outros países.