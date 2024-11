Será João Ferreira a ‘dar’ a Portugal a melhor classificação de sempre no Dakar (autos): “espero que sim, é para isso que trabalho todos os dias…”

A Baja TT Oeste não foi uma prova fácil para João Ferreira, que estava visivelmente adoentado, durante a prova, mas tinha uma missão a cumprir e ultrapassou-a na perfeição. É verdade que João Dias partia com a missão difícil de bater João Ferreira, conseguiu, venceu a prova, mas a tão ambicionada conquista do título foi para João Ferreira, para que bastou um terceiro lugar, que lhe deu o segundo título da carreira (2022 e 2024) no CPTT. Agora, no próximo fim de semana corre na Jordânia para a penúltima prova da Taça do Mundo de Bajas, que pode vencer, pois dista apenas cinco pontos do líder, o argentino Fernando Alvarez, e depois o Dakar, no início de 2025, onde vai correr na classe Ultimate pela equipa oficial da X-Raid: “o que me deixa muito contente”. O objetivo não passa por lutar pelo triunfo, longe disso, mas sim “divertir-nos, aprender, e ver no fim da corrida onde estamos”, para depois traçar objetivos.

Será João Ferreira, um dia, a ‘dar’ a Portugal a melhor classificação de sempre no Dakar (autos): “espero que sim, é para isso que trabalho todos os dias…”. Ouça a entrevista.