Sébastien Loeb preparou Dakar

Sébastien Loeb e a equipa Bahrain Raid Xtreme estiveram no Dubai a testar para o próximo Dakar, na Arábia Saudita. Com a presença também de Nani Roma, o outro piloto da equipa, a 23 dias do arranque do Dakar a equipa continua a sua preparação: “O Dubai deu-nos a oportunidade de testar o carro em condições semelhantes às que podemos esperar no Dakar na Arábia Saudita. Estou satisfeito com o desempenho e o equilíbrio do carro, mas depois de ter realizado quatro Dakar, já aprendi que não posso subestimar o desafio que representa, especialmente para uma nova equipa e um novo carro”, disse Sébastien Loeb, que sabe bem o que testou com a Peugeot, e o que mesmo assim a equipa ‘passou’ na primeira vez que regressou ao Dakar.