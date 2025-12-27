Sébastien Loeb: “objectivo é vencer, mas no Dakar tudo pode acontecer, a competição é feroz”

Sébastien Loeb prepara a sua décima participação com renovada ambição e confiança

Sébastien Loeb, aos 51 anos, mantém-se entre os pilotos mais ativos do panorama mundial de automobilismo. O alsaciano, que conquistou nove títulos mundiais de ralis, regressa ao Dakar 2026 com a Dacia, determinado a conquistar, finalmente, a vitória absoluta na prova mais exigente do mundo.

Uma carreira de proezas em múltiplas categorias

A trajetória de Loeb estende-se muito para além do campeonato mundial de ralis. O antigo ginasta participou no WTCC, onde terminou terceiro em 2014-2015, e no Mundial de Rallycross, onde alcançou a quarta posição em 2017-2018. Nos “desafios de resistência”, Loeb correu nas 24 Horas de Le Mans em 2006 e em 2013, venceu o Pikes Peak ao comando de um Peugeot, consolidando uma reputação inabalável como piloto versátil. Mas o desafio do Dakar tem sido mais difícil…

Nove participações, ainda sem vitória

Desde que abraçou o desafio do Dakar em 2016, Loeb tornou-se rapidamente um dos seus principais protagonistas. Em nove aparições, o piloto francês conquistou cinco pódios e terminou como ‘vice’ em 2022 e 2023.

A sua coleção de vitórias em etapas vai em 28 vitórias, posicionando-o no sexto lugar no historial da prova. Paralelamente, venceu duas provas de rally raid: o Rali da Andaluzia em 2022 e o Rali de Marrocos em outubro de 2025.

Apesar destas credenciais impressionantes, Loeb ainda não conquistou a vitória absoluta do Dakar. Após tentativas com Peugeot, PH Sport e BRX, o piloto acredita que 2026 poderá ser o ano da redenção, agora representando a Dacia tanto na Arábia Saudita como no campeonato mundial.

A temporada 2025: problemas resolvidos, confiança recuperada

A temporada de 2025 não começou conforme o desejado. Loeb retirou-se precocemente no Dakar e novamente no Abu Dhabi Desert Challenge. Contudo, a mudança de rumo foi decisiva nos três eventos subsequentes, nos quais alcançou pódios. A vitória no Rali de Marrocos revelou-se particularmente simbólica.

“A 2025 começou com maus passos, com uma retirada inicial no Dakar e depois em Abu Dhabi. A partir daí, terminámos no pódio nos três eventos restantes, incluindo uma vitória em Marrocos. Fomos resolvendo os pequenos problemas à medida que as provas avançavam. Terminar a época com esta nota é um grande impulso de confiança.”

Uma nova parceria promissora com Édouard Boulanger

A colaboração com o navegador Édouard Boulanger apresenta sinais muito positivos. Ambos os profissionais beneficiam de experiência acumulada e partilham uma linguagem comum de trabalho, fatores que reforçam a esperança de um desempenho coeso: “A nova colaboração com Édouard tem corrido bem em geral,” afirmou Loeb. “Damo-nos extraordinariamente bem, ambos temos experiência, e falamos a mesma língua, pelo que não há razão para que não funcione. Melhoramos à medida que os ralis avançavam, e em Marrocos foi excelente.”

Ambições para 2026

O objetivo de Loeb para 2026 é inequívoco: chegar ao primeiro lugar do pódio. Porém, o piloto mantém uma perspetiva realista sobre os desafios que o aguardam: “O objectivo é atingir o degrau mais alto do pódio, mas sabemos que o Dakar está longe de ser uma conclusão óbvia,” sublinhou. “É um rali complicado, e qualquer coisa pode acontecer. A competição é feroz.”

Os novos jovens e talentosos pilotos

Loeb identifica uma mudança significativa no panorama competitivo do Dakar: a chegada de uma nova geração de pilotos. “jovens com muita energia chegaram; conduzem realmente rápido, e aproximadamente dez são capazes de vencer especiais,” explicou.

Esta concentração de talento jovem cria dinâmicas complexas durante a prova. Mesmo quando um piloto vence uma etapa, a estrutura da competição permite que até oito concorrentes o ultrapassem no dia seguinte, invertendo completamente a hierarquia.

A tática da sabedoria em campo

Loeb destaca um paradoxo do Dakar moderno: estar na frente pode ser uma desvantagem. A estrutura de penalização de tempo, em que o líder abre a pista para os seguintes, frequentemente resulta em perda de tempo substancial: “Quando olhamos para os últimos Dakar, estar à frente pode por vezes ser uma desvantagem, porque acaba por se perder mais do que ganhou no dia anterior. É quase um sprint todos os dias,” observou o veterano.

Esta realidade impõe uma estratégia de corrida prudente. Loeb reconhece que a vitória no Dakar 2026 exigirá não apenas velocidade pura, mas também decisão tática e capacidade de adaptação ao longo das duas semanas de competição extrema.

Uma vida de atividade contínua

Aos 51 anos, Loeb mantém um calendário desportivo exaustivo. Além das cinco rondas do Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), participou recentemente em eventos como o Red Bull Motormania, o Rali Carlomagno Golden Palace, a Ultimate Cup Series e dias de corridas de motos espetaculares.

Quando questionado sobre este calendário frenético, Loeb respondeu com humor: “É parte de como me relaxo”. A determinação do francês permanece intacta, sugerindo que as próximas campanhas do Dakar contarão ainda com um competidor de classe mundial totalmente comprometido.