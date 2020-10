Sébastien Loeb no Dakar com a Prodrive

No mesmo dia em que se despediu da Hyundai, Sébastien Loeb confirmou que vai correr no Dakar com a Prodrive. O preparador inglês está a construir um BRX, um buggy com motorização V6 de 3.500 cc turbo (gasolina) com cerca de 400 cv. O propulsor é de origem Ford, o carro tem chassis tubular em aço, carroçaria em fibra de carbono e pesa cerca de 1.850 kg. Os testes podem começar a qualquer momento e como não há Rali de Marrocos talvez Portalegre seja um boa possibilidade para testar o carro antes do Dakar. O duplo vencedor do Dakar, Nani Roma, já foi anunciado na equipa: “Aqui estamos nós no fim da aventura com a Hyundai Motorsport – e que aventura tem sido! Estou extremamente grato pela oportunidade que me deram durante estes dois anos, oferecendo-me um programa parcial, totalmente de acordo com as minhas expetativas, dentro de uma equipa muito profissional e numa atmosfera agradável. Estes dois anos passaram depressa – este também foi cortado em vários meses em resultado da pandemia – mas terão marcado parte da minha carreira, e com outro título de fabricante, para o qual contribuí. Para mim, a Hyundai Motorsport deu-me o melhor carro do WRC que alguma vez conduzi, e fiquei contente por poder competir ao mais alto nível com a última geração de World Rally Car. Agora, vai abrir-se um novo capítulo em 2021 com a Prodrive in Rally Raid, mas quem sabe para o WRC; nem a Hyundai Motorsport nem eu queremos fechar completamente o livro de vez”, Sébastien Loeb.