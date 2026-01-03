Sébastien Loeb e o triunfo que lhe falta: “confiantes, mas o Dakar vai estar muito aberto”

Sébastien Loeb, nove vezes campeão do Mundo de Ralis (WRC), prepara-se para disputar o seu décimo Rali Dakar, agora novamente ao volante do Dacia Sandriders, tendo como navegador o francês Édouard Boulanger, vencedor do campeonato W2RC 2025. Depois do abandono forçado na terceira etapa do Dakar do ano passado, o piloto de 51 anos quer regressar à luta pela vitória, motivado por uma época de forte evolução técnica e bons resultados.

Equipa reforçada e carro mais fiável

A Dacia Sandriders apresenta-se em 2026 com um carro significativamente evoluído face ao modelo do ano anterior, cuja estreia foi marcada por problemas de fiabilidade, sobretudo no sistema de refrigeração. Loeb garante que a equipa trabalhou intensamente durante toda a temporada do W2RC para resolver essas limitações.

“O desempenho geral era bom, mas alguns problemas técnicos impediram-nos de ir mais longe. Agora, tudo foi revisto e melhorado. A vitória no Rali de Marrocos, em outubro, mostrou que estamos prontos para o desafio”, afirmou Loeb.

O Rali de Marrocos, considerado o ensaio-geral para o Dakar, confirmou a competitividade do conjunto franco-romeno, consolidando a confiança da equipa antes da partida para a Arábia Saudita.

“O Dakar continua a ser um desafio aberto”

Apesar da consistência apresentada em 2025, com duas subidas ao pódio e o triunfo na derradeira prova do calendário, Loeb mantém prudência face à imprevisibilidade do Dakar: “O carro está muito melhor este ano e a equipa tem mais experiência. Sentimo-nos confiantes, mas o Dakar é sempre o Dakar — uma prova longa e complexa, onde tudo pode acontecer. Vencemos em Marrocos por muito pouco, o que mostra que os adversários estão muito fortes. A corrida vai estar muito aberta”, destacou o piloto francês.

Objetivo: o primeiro triunfo no deserto

Loeb já foi três vezes segundo classificado no Dakar (2017, 2022 e 2023), mas nunca conquistou o troféu mais desejado do todo-o-terreno. A estreia oficial da Dacia Sandriders no rali saudita, com um carro agora amadurecido e uma equipa em ascensão, pode marcar a melhor oportunidade até hoje para o francês alcançar o título que lhe falta.

FOTOS Dacia Sandriders Team