Sébastien Loeb e o Dakar: foi bom enquanto durou: “Foi muito frustrante voar para casa”

Loeb e Lurquin voltarão à ação pela Dacia Sandriders na segunda ronda do Campeonato FIA WorldRally-Raid, o Abu Dhabi Desert Challenge, no próximo mês.

Apesar de não terem sofrido ferimentos no incidente de alta velocidade, o carro sofreu danos extensos ao ponto de não poderem continuar na quarta etapa, devido ao roll bar, quue tinha uma zona ‘dobrada’. A FIA não permitiu que a dupla prosseguissem em prova: “Foi muito frustrante voar para casa em vez de estar no carro a lutar nas etapas”, disse Loeb. “Fomos apanhados por uma má compressão, tão simples quanto isso. Estas coisas acontecem, mas isso não faz com que seja menos frustrante.”

O desafio de Sébastien Loeb no Rali Dakar pode ter terminado após três etapas, mas o pouco que o francês fez, foi impressionante para a Dacia Sandriders, pois Loeb chegou a estar em segundo lugar na ordem provisória após 409 quilómetros da etapa 48H Chrono de 967 quilómetros. Mas as esperanças de Loeb foram por água abaixo quando ele e o copiloto Fabian Lurquin foram forçados a parar durante 40 minutos na Etapa 2 devido a um problema elétrico.

