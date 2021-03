Sébastien Loeb: “Deixar o Daniel (Elena) não foi uma decisão fácil de tomar”

Em declarações ao L’Équipe, Sébastien Loeb revelou, naturalmente, que a decisão de terminar uma longa ligação a Daniel Elena e disputar o próximo Dakar com outro navegador “não foi fácil de tomar.

Passámos 23 anos juntos, e o Daniel é um companheiro”, disse Sébastien Loeb ao L’Équipe: “Discutimos muito com a Prodrive e depois de analisar o nosso último Dakar, chegámos à conclusão de que seria melhor tentar outra coisa. Tenho 47 anos e não tenho muitos mais anos à minha frente para ganhar o Dakar, por isso quero dar a mim próprio a melhor hipótese do conseguir. O tempo dirá se é a decisão certa.

Mas isso não muda a minha relação com o Daniel, com quem partilhei uma enorme quantidade de sucesso”, disse Loeb, que só tinha duas alternativas. Contrariar a BRX/Prodrive e eventualmente abandonar o ‘barco’ ou trocar de navegador. Optou por esta última.

