Sébastien Loeb/Daniel Elena: Prodrive acaba com 23 anos de ligação

Sébastien Loeb e Daniel Elena vão deixar de correr juntos no Dakar. E a culpa é da Prodrive!



Depois de 23 anos juntos, a dupla mais vitoriosa da história dos ralis, Sébastien Loeb e Daniel Elena, vai deixar de correr junta. A Prodrive pediu a Loeb que trocasse de navegador, alegando que Daniel Elena falhou neste último Dakar e por isso não é o navegador que Loeb precisa.

Foi Loeb que ligou a Daniel Elena, que reagiu violentamente, não deixando nada por dizer, num vídeo publicado no seu Facebook, que reproduzimos em baixo: “Loeb-Elena no Dakar este ano com BRX-Prodrive, foi uma merda. Recebi hoje um telefonema do Seb (Loeb) a dizer-me que não voltaríamos juntos ao Dakar, porque a equipa Prodrive decidiu que eu não era suficientemente bom, que não estava suficientemente motivado, e não tinha experiência suficiente, e por fim que tinha cometido demasiados erros de navegação este ano.

Antes de dizerem o que disseram de Elena, fiquem a saber que o vosso carro não foi feito para ganhar. É uma equipa que não está estruturada. Não ouviram os meus conselhos. Passei horas com o meu engenheiro JP, a quem peço desculpa, porque é realmente adorável, mas passámos horas em vídeo a dizer-lhe o que fazer, e o que não fazer, para tentar ganhar um Dakar e fazer um carro sólido. No final do dia, não ouviram os conselhos, quer fossem meus, de Nani Roma ou do Seb. Fizeram o que lhe apeteceu. É normal, essa é a filosofia deles. A Prodrive, a melhor equipa do mundo, ganharam tudo. A última coisa que ganharam foi em 2003 com o Solberg”.

“No Dakar, eu fiz a minha parte. Cometi alguns erros de navegação este ano, como todos os outros o fizeram. Agora conseguir atirar 23 anos de cumplicidade para trás e fazer-nos duvidar uns dos outros, separar-nos. Bravo!!! Seb, não tenho nada contra ti, estarei sempre contigo, seremos sempre amigos”.