Sebastien Loeb anunciou novo navegador | AutoSport

Chama-se Fabian Lurquin e é o novo navegador de Sébastien Loeb na BRX Prodrive, equipa com que realizou o Dakar 2021.

Tanto Lurquin como Xavier de Soultrait estiveram recentemente num shootout com Loeb a revelar ter sido a experiência de Lurquin no TT a convencê-lo: “Após várias semanas de testes, a minha escolha é o Fabian Lurquin. A sua abordagem à corrida e a sua experiência do terreno convenceram-me e o facto da navegação desempenhará um papel ainda maior no próximo Dakar, isso influenciou muito a minha decisão”, disse Loeb que em março passado se separou do seu navegador de sempre, Daniel Elena, devido progressivos desentendimentos dentro do carro, numa espécie de cansaço de uma relação.

Podem ter alcançado muitas vitórias juntos no WRC mas numa atividade super profissional como é hoje em dia o automobilismo, é mais compreensível uma separação destas, pois quando algo não corre bem, muda-se. O ‘romantismo’ acabou há muito no automobilismo.

Agora só o futuro dirá se a troca fará mudar o estado das coisas…