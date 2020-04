SCG 008 004/Mini Boot: Construa você mesmo…

Há algum tempo, surgiu nas redes sociais uma ‘renderização’ do Mini Boot, mas agora ‘ele’ é real. A Scuderia Cameron Glickenhaus anunciou via Facebook o seu pequeno ‘off-roader’, mas com uma curiosidade muito interessante, dependendo do ponto de vista, claro: Tem de ser o cliente a montar o carro, uma espécie de puzzle automóvel. O SCG 008 004/Mini Boot será enviado para os clientes sem motor, mas a SCG diz que o seu todo-o-terreno está a ser desenvolvido para acomodar um motor EcoTec de 2.2 litros da General Motors, com uma caixa de velocidades Sadev.

A SCG ainda não finalizou todos os detalhes, mas a empresa está a pensar em vender o Mini Boot com um layout standard de duas rodas motrizes e um sistema opcional de tração total. O kit de construção ‘caseira’ cumpre as regras de homologação, por exemplo para o Dakar ou a Baja 1000 sendo também elegível para participar noutras provas. O preço ainda não foi divulgado.