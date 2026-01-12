Saood Variawa celebra segunda vitória e marca histórica no Dakar

Saood Variawa conquistou a segunda vitória em etapas do Dakar 2026 e tornou-se o piloto mais jovem da história a vencer duas especiais na categoria carros. O sul-africano da Toyota Gazoo Racing South Africa destacou a navegação perfeita nas dunas como factor decisivo numa tirada longa e exigente.

Variawa regressou às vitórias após se tornar o piloto mais novo de sempre a triunfar numa especial de carros no Dakar, no ano transacto. A prestação na etapa 8 reforça a sua posição como uma das revelações da categoria Ultimate e consolida a presença sul-africana no pódio da prova.

O carro foi fiável ao longo de todo o percurso, onde manter o ritmo elevado se revelou um desafio para a maioria dos concorrentes: “É uma segunda vitória em etapas, o que é incrível. O carro foi perfeito numa tirada muito longa, em que era difícil manter o ritmo”, afirmou Variawa. O piloto enfatizou a navegação nas dunas: “Muitos outros perderam-se. Em certos momentos fomos pelo nosso caminho e talvez aí fizemos a diferença”.

​Variawa descreveu as ultrapassagens: “Atacámos e passamos outros carros. Foi difícil no pó, mas no fim do dia estou muito contente e mal posso esperar por amanhã”.

A escolha de trajetos alternativos nas zonas de dunas permitiu à dupla sul-africana ganhar tempo precioso face aos rivais desorientados. A gestão do pó e a execução impecável nas secções mais técnicas foram elementos chave para o triunfo numa especial marcada pela sua extensão e complexidade navegacional.