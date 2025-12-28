Saood Variawa ambiciona o Top 10 no Dakar: “Aumentei o meu nível”

O jovem piloto sul-africano Saood Variawa, com apenas 18 anos, fez a sua estreia no Rali Dakar em janeiro de 2024, alcançando um notável 17º lugar e garantindo a 5ª posição na 11ª etapa. Um ano depois, em 2025, deu um passo ainda maior ao conquistar a sua primeira vitória numa etapa, apesar de ter terminado a prova em 25º lugar.

Ao seu lado, o experiente co-piloto francês François Cazalet tem sido fundamental nesta ascensão meteórica. A dupla prepara-se agora para o Dakar 2026 com a ambição clara de consolidar a sua posição entre os dez primeiros.

A trajetória de um jovem talento

A paixão pela velocidade corre nas veias da família Variawa. O avô de Saood, Abdul, começou a competir nos anos 90, e o seu pai, Shameer, foi um participante do Dakar em 2019, no Peru. Na altura, Saood visitou o evento e ficou impressionado com a sua dimensão. Desde então, Shameer assumiu a liderança da equipa Toyota Gazoo Racing e, naturalmente, escolheu o filho para um dos seus Toyota Hilux.

Da pista à areia

A jornada do jovem Saood até ao Dakar começou nos circuitos, com o karting, onde alcançou os mais altos campeonatos da FIA. Seguiram-se as provas de carros de turismo, e só em 2022 é que começou a transitar para os ralis de todo-o-terreno. Durante 2025, Variawa prosseguiu a sua aprendizagem, competindo em todas as etapas da temporada do W2RC, onde conseguiu um 6º lugar no Rali de Marrocos. Conquistou também o seu primeiro título no Campeonato Sul-Africano de Rali-Raids, sem descurar o campeonato de carros de turismo.

A Experiência de François Cazalet ao lado de Variawa

Ao lado do piloto de Joanesburgo, estará novamente o francês François Cazalet, cuja experiência foi crucial para ensinar a Saood as especificidades das corridas de todo-o-terreno. Cazalet, que trabalhava como agricultor, teve de mudar o seu estilo de vida quando foi contratado pela família Variawa para se tornar o co-piloto de Saood a longo prazo, com a missão de lhe transmitir as habilidades, técnicas e segredos dos ralis cross-country.

Um mentor dedicado

O francês, de 40 anos, estreou-se no Dakar em 2022 com o norte-americano Blade Hildebrand e tem-se especializado em ser mentor de jovens pilotos. Como parte da equipa Red Bull Off-road Junior, competiu com Cristina Gutiérrez (3.ª em 2022) e Gregoire de Mévius (3.º em 2023). Em 2024, Cazalet e Variawa subiram à Categoria Ultimate, terminando o Dakar numa promissora 17ª posição. Um ano depois, a dupla voltou a terminar a prova em 25.º lugar, com uma vitória inédita numa especial.

Após uma temporada completa no W2RC e a conquista do Campeonato Sul-Africano, Cazalet, um ex-motociclista e apaixonado por ciclismo, espera melhorar o desempenho da dupla no próximo Dakar.

Ambição para o Dakar 2026

As expetativas para o Dakar 2026 são elevadas, com ambos a reconhecerem o progresso alcançado e a definirem metas ambiciosas.

Saood Variawa: “Aumentei o meu nível”

Saood Variawa reflete sobre o seu percurso: “Foi apenas a minha segunda temporada completa no campeonato sul-africano e é algo bom que consegui em tão tenra idade. Portanto, nesse aspeto, as coisas são entusiasmantes. Em relação ao W2RC e ao Dakar do ano passado, obviamente, vencemos uma etapa e tornei-me o mais jovem vencedor na categoria Ultimate. Aprendi muito ao longo da temporada. Venci uma etapa no Safari Rally e obtivemos bons resultados em Portugal e Marrocos. Em geral, no meu segundo ano, é algo que não teria imaginado. Isso mostra que o nosso ritmo aumentou muito e estamos a lutar com os melhores.”

Para o Dakar deste ano, o objetivo é “manter um bom ritmo e tentar acelerar quando necessário, e levar o carro até ao fim do Dakar, esperançosamente, dentro do Top 10. Esse é o meu objetivo. Fizemos muito trabalho com os carros. Aumentei muito o meu nível. Passei muito tempo no carro. Fiz a mesma quilometragem em testes que fiz em corridas. Tudo isso contribui para a experiência.”

François Cazalet: melhorar nas dunas e consolidar o Top 10

François Cazalet sublinha o progresso: “Desfrutamos de uma batalha muito renhida no Campeonato Sul-Africano, e isso mostra o quanto melhoramos. No ano passado, mal estávamos no Top 10 e este ano vencemos o título.

Em relação ao W2RC, tivemos um Dakar decente que foi arruinado no terceiro dia, que foi o segundo dia da etapa cronometrada de 48 horas.

Fora isso, estivemos sempre no Top 10 das etapas e até vencemos uma especial, tornando o Saood o mais jovem vencedor de uma etapa no Dakar, e isso é bastante impressionante, sabendo que foi apenas o seu segundo Dakar e que ele vem das corridas de pista.”

O co-piloto francês acrescenta: “Assim, já vimos bons sinais durante o Dakar e conseguimos confirmar isso ao longo da temporada, como em Marrocos, onde terminámos em 6º lugar. É aí que nos encontramos atualmente: um lugar entre a 6ª e a 10ª posição. Atrás de nomes como Sainz, Al Attiyah, Loeb, Moraes, Ekstrom, diria que estamos entre os líderes de um segundo grupo. Portanto, é interessante antes de enfrentarmos o nosso terceiro Dakar. Gostaríamos de terminar no Top 10 geral. Ainda temos de melhorar nas dunas, onde a experiência é essencial. Se terminarmos entre o 5º e o 10º lugar, seria um sucesso, e adoraríamos vencer uma ou duas especiais.”