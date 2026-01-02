Santag Racing: estrutura portuguesa reforça ambição no Dakar

A Santag Racing apresenta em 2026 o seu maior projecto de sempre no Rali Dakar, alinhando três Polaris RZR Pro R na categoria SSV, apoiados por uma comitiva de 17 elementos entre pilotos, mecânicos e equipa de assistência.

A prova, que se disputa pelo sétimo ano consecutivo na Arábia Saudita, decorre de 3 a 17 de janeiro, com prólogo e 13 etapas num total de cerca de 8 000 quilómetros, dos quais 4 901 cronometrados, em laço com partida e chegada em Yanbu.

​

O team manager David Vieira sublinha que a formação chega “melhor preparada”, fruto da experiência acumulada no Dakar anterior e de vários testes e provas realizados nas areias do Norte de África, encarando com “expetativa muito positiva” o desafio saudita. A prioridade passa por levar as três viaturas ao fim das duas semanas de corrida, sem perder de vista a competitividade diária em especiais reconhecidamente duras para máquinas e pilotos.

​

Três Polaris RZR Pro R para três perfis de pilotos

Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis

Hélder Rodrigues, o português com maior número de vitórias em especiais do Dakar em motos, regressa à prova agora nas quatro rodas, aos comandos de um Polaris SSV preparado pela Santag Racing, com Gonçalo Reis na navegação. O veterano leva a experiência de quem conhece bem as especificidades do rali e define como objetivo “dar o melhor e tirar o máximo partido do carro”, colocando a sua bagagem de enduro e todo‑o‑terreno ao serviço de um resultado sólido.

​

João Dias / Daniel Jordão

João Dias volta a alinhar pela estrutura de Guimarães, novamente navegado por Daniel Jordão, depois de já ter representado a Santag Racing em programas nacionais e internacionais. O piloto destaca que chega “com mais experiência, melhor conhecimento das dificuldades e muito melhor preparado para os longos dias” do Dakar, elogiando uma estrutura “bem montada” que lhe garante todas as condições para “fazer um grande rali”.

​

Bruno Martins / Eurico Adão

A terceira dupla é formada por Bruno Martins e Eurico Adão, que encaram o Dakar 2026 “com muita confiança”, focados em aproximar‑se “todos os dias da meta final” e concluir um dos ralis mais exigentes do mundo. Com vasta experiência em SSV no todo‑o‑terreno português, Bruno Martins procura transformar essa bagagem em consistência ao longo das duas semanas no deserto.

​

Objetivo comum: terminar os 8000 km com três carros em prova

David Vieira reforça que todos os Polaris da Santag Racing foram preparados internamente para responder à dureza específica do Dakar, sendo descritos como “muito competitivos e preparados para a dureza desta competição”. Apesar de reconhecer a ambição individual de cada piloto, o responsável de equipa lembra que “a primeira meta é que todos possam concluir as duas semanas de prova”, num rali onde o pensamento está sempre “no que será o dia de amanhã”.

Com o arranque marcado para sábado, 3 de janeiro, o regresso ao porto de Yanbu, a 17 de janeiro, é o denominador comum nas metas traçadas pelas três duplas portuguesas da Santag Racing: cruzar a linha de chegada com o melhor resultado possível, após duas semanas de gestão, resistência e velocidade no coração do deserto saudita.