Rui Silva e Francisco Albuquerque (SRT): Angola no Dakar 2026

A equipa angolana SRT – Soida Rally Team, composta pela dupla Rui Silva e Francisco Albuquerque, está prestes a fazer história como a primeira formação de Angola a participar no Rali Dakar. Com a portuguesa JB Racing a assegurar a assistência, tudo está a postos para a estreia: “Oficializamos o início desta aventura, deste grande sonho”, afirma o piloto. “Foram muitos meses de trabalho focado num único objetivo: chegar ao Rali Dakar, desfrutar de cada quilómetro desta jornada e representar Angola 🇦🇴 no maior evento mundial de todo-o-terreno. Agradecemos a todos os que apoiaram o projeto e nos deram força.”

Rally Classics Africa 2025: O laboratório de testes no deserto

A participação no Rally Classics África 2025 é um passo crucial na estratégia da equipa. Esta emblemática prova de regularidade e navegação todo-o-terreno, disputada nas dunas de Erfoud e Merzouga, em Marrocos, ofereceu a Rui Silva e Francisco Albuquerque uma oportunidade ímpar para aprofundar os seus conhecimentos em navegação precisa e aperfeiçoar a condução em dunas. Estas são duas das competências mais vitais para alcançar o sucesso no rali mais exigente do mundo- “Foi um verdadeiro laboratório de testes em condições reais. Validámos a nossa preparação, afinámos a nossa sintonia como dupla. Cada quilómetro percorrido em Marrocos foi um investimento no nosso grande sonho.”

A concretização deste desafio internacional é possível graças ao apoio fundamental dos parceiros JB Racing e Th Trucks, cujo contributo tem sido essencial para a materialização e competitividade do projeto. A equipa mantém-se determinada, pronta para superar os obstáculos do deserto marroquino, com os olhos postos no objetivo final.

SRT: uma trajetória de sucesso e expansão

A Soida Rally Team (SRT) foi fundada no final de 2022 com o propósito claro de competir no Campeonato Angolano de Rali/Raid (CARR). Logo no seu ano de estreia, a dupla Rui Silva e Francisco Albuquerque demonstrou o seu potencial ao sagrar-se campeã na categoria Todo-Terreno (TT) com um Nissan Navarra.

Este sucesso inicial impulsionou a equipa a delinear um ambicioso projeto de três anos, tendo como meta principal a participação no Dakar 2026. Para tal, a SRT definiu vários pilares estratégicos: a participação no CARR na categoria E1, a competição em provas do campeonato nacional de Portugal para ganhar experiência, a participação numa prova da FIA e a manutenção da presença na categoria TT com a entrada do piloto António Albuquerque e do co-piloto João Coimbra. A equipa expandiu-se ainda para a categoria Quad, com o piloto Kenny Jorge.

2024: um ano de investimento e conquistas

O ano de 2024 foi marcado por um forte investimento em infraestruturas, com a aquisição de um camião trailer, uma carrinha de apoio e outros equipamentos logísticos, bem como a formação de uma equipa com mais de 20 membros. Foram também adquiridos novos veículos para as diferentes categorias, incluindo uma Toyota Hilux para a categoria TT e vários modelos Can-Am para as categorias E1, SSV em Portugal e para a preparação para o Dakar.

Os resultados em 2024 foram notáveis

Campeões Nacionais na Classe TT: António Albuquerque e João Coimbra.

Campeões Nacionais na Classe E1: Rui Silva e Francisco Albuquerque, que venceram cinco das oito provas do campeonato.

3.º Lugar na Categoria de Quadriciclos: Kenny Jorge, na sua estreia.

No cenário internacional, Rui Silva e Francisco Albuquerque participaram em três provas em Portugal: o Raid da Ferraria (9.º lugar), Reguengos de Monsaraz (15.º lugar) e a Baja Portalegre (9.º lugar), uma prova de grande visibilidade no circuito mundial.

2025: o ano decisivo para o sonho do Dakar

Para 2025, a SRT estabeleceu metas ambiciosas, considerando este ano decisivo para a preparação para o Dakar 2026, participaram em provas no deserto em África e formação específica de navegação. O objetivo principal foi agora concretizado com a SRT a ser a primeira equipa angolana a participar num Dakar. A jornada de uma equipa rumo ao Dakar é um testemunho de perseverança, dedicação e paixão pelo desporto automóvel. A SRT não só representa Angola nesta aventura global, mas também inspira uma nova geração de pilotos e entusiastas, demonstrando que, com visão e trabalho árduo, os sonhos mais audaciosos podem ser alcançados.