Rui Silva e Francisco Albuquerque ‘guiam’ Angola no Dakar: “prioridade, acima de tudo é terminar”
A equipa Soida Rally Team (SRT), do piloto Rui Silva e do navegador Francisco Albuquerque, tornou-se na primeira formação angolana a inscrever-se no Dakar Rally 2026, que arranca a 3 de janeiro na Arábia Saudita. O projecto, apoiado pela estrutura portuguesa JB Racing na vertente de assistência, visa levar a bandeira de Angola até à meta final da prova mais exigente do mundo do todo-o-terreno.
Francisco Albuquerque, navegador da SRT, estudou em Portugal, Espanha, França e no Reino Unido e trabalha atualmente como analista de mercado na embaixada de Espanha em Angola. Apesar da herança mista — mãe portuguesa e pai angolano, ex-piloto —, a família apoia o sonho desportivo da dupla, que parte para a estreia com o foco primordial em terminar a corrida.
Francisco Albuquerque sublinha que o Dakar 2026 será abordado com maior cautela do que no Rallye du Maroc, priorizando a chegada ao fim acima de tudo noutro tipo de objectivos desportivos. A equipa planeia discutir o ritmo etapa a etapa, adaptando-se às exigências do traçado saudita de 8.000 quilómetros.
O navegador angolano revela ainda ambições pessoais de, no futuro, assumir o volante, seguindo os passos do pai ex-corridor, embora viva actualmente com a namorada, que apoia integralmente a atividade desportiva. Rui Silva, por seu turno, refere que o sonho de representar Angola no Dakar se concretiza após meses de preparação intensa, incluindo participações em provas nacionais portuguesas e internacionais.
Percurso de preparação rumo ao sonho angolano
A SRT consolidou a experiência em eventos como o Rally Classics Africa 2025, em Marrocos, focado em navegação e regularidade nas dunas de Erfoud e Merzouga, e em provas portuguesas como o Raid da Ferraria (9.º lugar), Reguengos de Monsaraz (15.º) e Baja Portalegre (9.º). Estes resultados serviram de base para um plano trienal que culmina na estreia no Dakar, com expansão para categorias como TT e Quads.
Francisco Albuquerque, com background desportivo em natação e futebol ao nível federado, enquadra-se num perfil de navegador culto e multifacetado, capaz de gerir as complexidades da navegação rally-raid. A dupla Rui Silva/Francisco Albuquerque representa não só Angola, mas também uma nova vaga de equipas africanas a entrar no pelotão elite do W2RC
