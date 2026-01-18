Rui Silva e Francisco Albuquerque fazem história ao levar Angola ao Dakar

Rui Silva e Francisco Albuquerque concluíram o Rally Dakar 2026 na 16ª posição da categoria SSV, ao volante de um Polaris RZR Pro R Sport, garantindo ainda o 2º lugar entre os rookies e assinando uma participação histórica para Angola.

​A prioridade declarada de Rui Silva e Francisco Albuquerque era clara: chegar ao fim da prova mais exigente do todo-o-terreno mundial, objetivo que foi integralmente cumprido.

Ao longo das etapas, a dupla manteve um andamento consistente, lidando com contratempos inevitáveis numa prova desta dimensão, mas sem nunca comprometer a fiabilidade e a gestão de corrida necessárias para alcançar a meta final.

Soida Rally Team leva bandeira angolana ao palanque final

A Soida Rally Team (SRT), primeira formação angolana a inscrever-se no Dakar, levou a bandeira de Angola até ao palanque final, materializando um marco inédito para o desporto motorizado do país africano.

​O resultado alcançado reforça o simbolismo da presença angolana na prova, representando motivo de orgulho para os pilotos, para a equipa e para o povo angolano.

​

Apoio técnico português e preparação intensiva

Sob a estrutura da portuguesa JB Racing, Rui Silva e Francisco Albuquerque beneficiaram de apoio técnico e logístico fundamental para enfrentar as exigências do Dakar.

Foram meses de preparação intensa, com participações em provas em Portugal e competições internacionais, como o Rali de Marrocos, que permitiram à equipa ganhar ritmo, experiência e confiança antes da estreia no deserto saudita.

Apesar da reduzida experiência em provas desta envergadura, a dupla angolana conseguiu evitar erros graves e gerir de forma inteligente as dificuldades de navegação, mecânica e desgaste físico.

​O facto de terem superado todas as adversidades e cruzado a linha de chegada coloca a participação de Rui Silva e Francisco Albuquerque entre os feitos mais relevantes da recente história do automobilismo angolano.

​

Orgulho nacional e passo em frente para o automobilismo angolano

A presença e o desempenho da Soida Rally Team no Rally Dakar 2026 afirmam Angola no panorama internacional do todo-o-terreno, abrindo portas a futuras participações de mais equipas e pilotos do país.

​Para além da classificação desportiva, a campanha no Dakar assume forte valor simbólico, projetando a imagem de Angola e inspirando uma nova geração de entusiastas e competidores do automobilismo lusófono.

FOTOS Soida Rally Team

​