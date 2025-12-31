Rui Carneiro e Fausto Mota regressam ao Dakar com ambição reforçada

O piloto português Rui Carneiro regressa ao Rali Dakar em 2026, determinado a completar a prova mais exigente do mundo, ao lado do experiente navegador Fausto Mota. A dupla participa na categoria Challenger T3.1, aos comandos de um MMP Rally Raid.

Um regresso preparado para enfrentar o deserto

Depois de uma desistência na 9ª etapa do Dakar 2025, Rui Carneiro regressa este ano à Arábia Saudita com uma formação renovada e um objetivo claro: chegar ao fim. O piloto volta a competir na categoria Challenger T3.1, desta vez com o apoio técnico da MMP Rally Raid e a experiência de Fausto Mota na navegação.

“No ano passado, mas aprendemos muito”, reconhece Rui Carneiro. “Volto com uma estrutura sólida, um navegador de topo e uma preparação mais cuidada em todos os detalhes. O objetivo é sempre terminar, mas sem deixar de lutar por bons resultados nas etapas.”

De uma estreia acidental a um projeto consolidado

A primeira experiência de Rui Carneiro no Dakar aconteceu em 2021, depois de vencer o Road to Dakar Challenge no Rali da Andaluzia. Na altura, o piloto lisboeta competiu com Filipe Serra e surpreendeu ao conseguir várias classificações no Top 10 das etapas, apesar de uma estreia marcada por contratempos.

Carneiro, empresário no setor têxtil e da saúde, começou a dedicar-se ao todo-o-terreno em 2019, depois de vários anos no karting. Desde então, tem vindo a consolidar a carreira nos SSV, participando em competições internacionais como o Rallye du Maroc e o Rally Raid Portugal. No último ano, competiu com o norueguês Ola Fløene, ex-navegador de Andreas Mikkelsen no WRC, terminando em 6º lugar na classe T3 em Marrocos e demonstrando competitividade crescente.

Fausto Mota reforça a equipa portuguesa

A grande novidade da campanha de 2026 é a presença de Fausto Mota como navegador. Nome incontornável do todo-o-terreno português, o piloto de Fafe consolidou-se como um dos mais experientes navegadores da atualidade, com resultados expressivos no Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

Em 2024, Mota venceu o Desafio Ruta 40 e o Rally-Raid Portugal na categoria SSV, terminando o Dakar em 7º lugar e alcançando o 2º posto no campeonato mundial. Em 2025, voltou a destacar-se com um 5º lugar no Dakar e nova vice-liderança no W2RC: “Conheço o Rui há muitos anos. Costumávamos andar juntos de enduro nas serras perto de casa”, afirmou Fausto Mota. “Nunca tínhamos competido juntos, mas sei que ele é um piloto muito rápido e consistente. Se nos concentrarmos em terminar, o resultado virá naturalmente.”

Ambição e experiência para 2026

Para o Dakar 2026, o objetivo da dupla portuguesa é conjugar ritmo e fiabilidade, num projeto centrado na consistência e na gestão mecânica — fatores decisivos na classe Challenger.

Com esta combinação, Portugal volta a estar representado numa das categorias mais competitivas do Dakar.

O desafio começa a 3 de janeiro, nos desertos da Arábia Saudita, onde Rui Carneiro e Fausto Mota procurarão escrever mais um capítulo da presença portuguesa na mais dura prova de rally raid do planeta.