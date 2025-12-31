Rui Carneiro e Fausto Mota regressam ao Dakar com ambição reforçada
O piloto português Rui Carneiro regressa ao Rali Dakar em 2026, determinado a completar a prova mais exigente do mundo, ao lado do experiente navegador Fausto Mota. A dupla participa na categoria Challenger T3.1, aos comandos de um MMP Rally Raid.
Um regresso preparado para enfrentar o deserto
Depois de uma desistência na 9ª etapa do Dakar 2025, Rui Carneiro regressa este ano à Arábia Saudita com uma formação renovada e um objetivo claro: chegar ao fim. O piloto volta a competir na categoria Challenger T3.1, desta vez com o apoio técnico da MMP Rally Raid e a experiência de Fausto Mota na navegação.
“No ano passado, mas aprendemos muito”, reconhece Rui Carneiro. “Volto com uma estrutura sólida, um navegador de topo e uma preparação mais cuidada em todos os detalhes. O objetivo é sempre terminar, mas sem deixar de lutar por bons resultados nas etapas.”
De uma estreia acidental a um projeto consolidado
A primeira experiência de Rui Carneiro no Dakar aconteceu em 2021, depois de vencer o Road to Dakar Challenge no Rali da Andaluzia. Na altura, o piloto lisboeta competiu com Filipe Serra e surpreendeu ao conseguir várias classificações no Top 10 das etapas, apesar de uma estreia marcada por contratempos.
Carneiro, empresário no setor têxtil e da saúde, começou a dedicar-se ao todo-o-terreno em 2019, depois de vários anos no karting. Desde então, tem vindo a consolidar a carreira nos SSV, participando em competições internacionais como o Rallye du Maroc e o Rally Raid Portugal. No último ano, competiu com o norueguês Ola Fløene, ex-navegador de Andreas Mikkelsen no WRC, terminando em 6º lugar na classe T3 em Marrocos e demonstrando competitividade crescente.
Fausto Mota reforça a equipa portuguesa
A grande novidade da campanha de 2026 é a presença de Fausto Mota como navegador. Nome incontornável do todo-o-terreno português, o piloto de Fafe consolidou-se como um dos mais experientes navegadores da atualidade, com resultados expressivos no Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).
Em 2024, Mota venceu o Desafio Ruta 40 e o Rally-Raid Portugal na categoria SSV, terminando o Dakar em 7º lugar e alcançando o 2º posto no campeonato mundial. Em 2025, voltou a destacar-se com um 5º lugar no Dakar e nova vice-liderança no W2RC: “Conheço o Rui há muitos anos. Costumávamos andar juntos de enduro nas serras perto de casa”, afirmou Fausto Mota. “Nunca tínhamos competido juntos, mas sei que ele é um piloto muito rápido e consistente. Se nos concentrarmos em terminar, o resultado virá naturalmente.”
Ambição e experiência para 2026
Para o Dakar 2026, o objetivo da dupla portuguesa é conjugar ritmo e fiabilidade, num projeto centrado na consistência e na gestão mecânica — fatores decisivos na classe Challenger.
Com esta combinação, Portugal volta a estar representado numa das categorias mais competitivas do Dakar.
O desafio começa a 3 de janeiro, nos desertos da Arábia Saudita, onde Rui Carneiro e Fausto Mota procurarão escrever mais um capítulo da presença portuguesa na mais dura prova de rally raid do planeta.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-