‘Rookie’ Johan Kristoffersson começou mal o Dakar
Johan Kristoffersson, o campeão mundial de rallycross (oito títulos), sofreu um acidente grave durante o prólogo do Dakar 2026 no sábado, 3 de janeiro. O sueco, em estreia absoluta no rali-raid, capotou o seu Polaris RZR T4 ao quilómetro 16 do prólogo, após tomar uma linha de trajetória errada e embater num obstáculo na vegetação, erva de camelo.
Kristoffersson e o seu navegador, Ola Fløene, saíram ilesos do incidente, mas o estado do veículo após o capotamento permaneceu incerto no imediato. A equipa Loeb FrayMédia Motorsport, onde alinha, tinha por objetivo que ele alcançasse apenas a chegada e ganhasse experiência nesta primeira participação no Dakar, pelo que o acidente no prólogo foi particularmente frustrante para as ambições iniciais do estreante. Vamos ver como as coisas evoluem…
FOTO Facebook Loeb FrayMédia Motorsport
