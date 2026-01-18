Rokas Baciuska: “Foi uma grande aventura para a Defender, próxima paragem, Portugal”
Rokas Baciuska triunfou na categoria Stock, ao comando de um Defender. Sara Price (Defender) foi segunda, superando a concorrência da Toyota pilotada por Ronald Basso. Stéphane Peterhansel (Defender) teve muitos problemas e foi apenas quarto. O lituano destacou a experiência enriquecedora ao longo do Dakar, com ênfase na amizade recém-formada com Stéphane Peterhansel, de quem absorveu valiosas lições.
O piloto expressou ainda satisfação por competir como piloto oficial e manifestou determinação em ascender à categoria Ultimate, considerada um dos maiores desafios da prova.
Este triunfo consolida a forte prestação de Baciuska e da Defender no Rally Dakar 2026, numa edição marcada por exigências técnicas e estratégicas elevadas, e aponta já para novas metas em Portugal como próxima paragem na competição: “Foi uma grande aventura para a Defender. Batemos a Toyota e conquistamos um primeiro e segundo lugar. Aprendi muito este ano, especialmente com o Stéphane Peterhansel. Agora somos amigos. É bom ser piloto de fábrica. É muito difícil chegar lá na Ultimate, mas vou conseguir. Próxima paragem, Portugal.”
FOTO Dakar.com
