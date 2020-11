Ricardo Porém novamente com a Borgward no Dakar

Está confirmado! Ricardo Porém e Manuel Porém vão alinhar na edição 2021 do Dakar Rally novamente aos comandos do Borgward BX7 DKR da Borgward Rally Team, que terá assistência Weverssport.

Na edição de janeiro deste ano, Ricardo Porém foi rookie na categoria auto, depois de se ter estreado em 2019 na prova, na categoria Side by Side. Os dois irmãos de Leiria levarão o número 334 nas portas do Borgward com que já estiveram, tal como no ano passado, na Baja de Portalegre 500. esta será a sua terceira participação como piloto.