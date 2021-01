Ricardo Porém no Top 20 do Dakar: “sentimos-nos realizados”

Ricardo Porém e Jorge Monteiro levaram o Borgward BX7 DKR Evo à 20ª posição do Dakar. Naquele que foi o seu terceiro Dakar, dois com o Borgward, e há dois anos de SSV. Depois de mais de 8000 quilómetros percorridos, em 12 etapas, a dupla concluiu a prova com o sentimento de dever cumprido: “Mais um Dakar terminado. Uma prova longa, com 12 dias de ação nas sempre desafiantes etapas sauditas, que terminamos no Top 20 da geral. Apesar do nosso objetivo inicial de terminar nos 15 primeiros não ser cumprido, sentimo-nos realizados, uma vez que fizemos a corrida possível pois o nível esteve bastante elevado, com muitos pilotos rápidos em viaturas de última geração a conseguirem realizar provas bastante positivas”, começou por destacar o piloto de Leiria, que participou pela terceira vez na mais dura prova de Todo-Terreno do Mundo, antes de destacar a importância do seu navegador e equipa neste resultado: “Muitas dunas, muitas pistas, algumas dificuldades e adversidades que eu e o Jorge, que fez sempre um trabalho de navegação muito profissional e eficiente, fomos superando dia após dia. Para tal, contámos também com o suporte da Wevers Sport e Borgward Rally Team, que nos preparou uma viatura que conseguiu superar uma prova como o Dakar sem um único problema mecânico nos mais de 8000 km de corrida, sendo que todos os problemas que o Borgward sentiu, fruto da dureza das etapas, foram prontamente resolvidos por esta equipa fantástica que me acompanhou na prova.”

Para finalizar, Porém não esqueceu os portugueses que nunca o deixaram de apoiar ao longos dos últimos dias. “Estamos naturalmente satisfeitos com o resultado alcançado e agora é momento de desfrutar e descansar, aproveitando este momento para agradecer o incansável suporte dado por todos os portugueses através das redes-sociais. Em alguns momentos, foram as mensagens de apoio que nos chegaram, que nos fizeram acreditar que o dia seguinte ia ser melhor. Não posso deixar passar este momento sem agradecer a todos os patrocinadores que permitiram a minha participação nesta prova, em especial à PRF Gas Solutions que fomenta e promove a tecnologia do futuro no Dakar e no Mundo: o Hidrogénio”