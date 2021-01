Ricardo Porém: “Mais um Dakar terminado, estamos satisfeitos”

Ricardo Porém e Jorge Monteiro fizeram um Dakar muito inteligente. Cedo perceberam que o plantel era este ano globalmente mais forte, e ao invés de tentarem ir para lá das capacidades do carro, optaram por uma estratégia que lhes foi permitindo galgar posições a pouco e pouco, fugindo ao máximo das armadilhas, que quanto maior é a velocidade, mais aparecem. Desta forma, levaram o Borgward BX7 DKR Evo à 20ª posição do Dakar, uma prestação muito positiva. O ano passado, Nani Roma foi 27º com este mesmo carro, e todos sabemos as diferenças que têm de existyir entere um piloto que tem 24 Dakar, Nani Roma, e alguém que vai no seu terceiro, um deles de SSV, o primeiro. A pouco e pouco o piloto de Leiria vai ganhando ‘calo’, e isso vai refletir-se no futuro.

Depois de mais de 8000 quilómetros percorridos, em 12 etapas, a dupla concluiu a prova com o sentimento de dever cumprido: “Mais um Dakar terminado. Uma prova longa, com 12 dias de ação nas sempre desafiantes etapas sauditas, que terminamos no Top 20 da geral. Apesar do nosso objetivo inicial de terminar nos 15 primeiros não ser cumprido, sentimo-nos realizados, uma vez que fizemos a corrida possível pois o nível esteve bastante elevado, com muitos pilotos rápidos em viaturas de última geração a conseguirem realizar provas bastante positivas”, começou por destacar o piloto de Leiria, que participou pela terceira vez na mais dura prova de Todo-Terreno do Mundo, antes de destacar a importância do seu navegador e equipa neste resultado: “Muitas dunas, muitas pistas, algumas dificuldades e adversidades que eu e o Jorge, que fez sempre um trabalho de navegação muito profissional e eficiente, fomos superando dia após dia. Para tal, contámos também com o suporte da Wevers Sport e Borgward Rally Team, que nos preparou uma viatura que conseguiu superar uma prova como o Dakar sem um único problema mecânico nos mais de 8000 km de corrida, sendo que todos os problemas que o Borgward sentiu, fruto da dureza das etapas, foram prontamente resolvidos por esta equipa fantástica que me acompanhou na prova.”

Para finalizar, Porém não esqueceu os portugueses que nunca o deixaram de apoiar ao longos dos últimos dias. “Estamos naturalmente satisfeitos com o resultado alcançado e agora é momento de desfrutar e descansar, aproveitando este momento para agradecer o incansável suporte dado por todos os portugueses através das redes-sociais. Em alguns momentos, foram as mensagens de apoio que nos chegaram, que nos fizeram acreditar que o dia seguinte ia ser melhor. Não posso deixar passar este momento sem agradecer a todos os patrocinadores que permitiram a minha participação nesta prova, em especial à PRF Gas Solutions que fomenta e promove a tecnologia do futuro no Dakar e no Mundo: o Hidrogénio”



O percurso não foi fácil, logo na etapa 1, tiveram um exemplo do que seria a navegação, depois ‘estrearam-se’ com um atascanso nas dunas, ‘feito’ que repetiram lá mais para a frente, souberam o que era partir mais atrás, no pó de muitos concorrentes, mas a pouco e pouco foram-se ‘habituando’ às posições mais à frente, tiveram vários furos, algo que os Mini se esquivaram, tendo muitos menos que a concorrência, nem de dores de cabeça o piloto escapou. Chegaram ao fim, e o top 20 é um bom resultado.



Na Etapa 1: “Não foi o início que esperávamos, mas o Rali Dakar ainda agora começou! Nesta primeira etapa encontrámos uma navegação difícil e uma Erva de Camelo que nos atrasou bastante, ainda que tenhamos feito uma especial a bom ritmo! Ocupamos a 41.ª posição na Geral após a Etapa 1.”.

No segundo dia: “entrámos nesta segunda etapa do Dakar focados em recuperar o atraso registado no primeiro dia. Apesar da boa progressão que fizemos ao longo da maior parte do percurso, onde conseguimos ser bastante rápidos fruto da boa navegação, acabámos por ter dois percalços nas Dunas de areia muito mole que nos fizeram perder tempo, terminando a etapa na 41.ª posição e ascendendo ao 38.º Lugar da Geral”.

Na Etapa 3: “as coisas correram bastante melhor, mais enquadradas com os nossos objetivos para este Dakar Rally. Partimos muito atrás, o que nos obrigou a ultrapassar muitos Side-by-Side e Camiões, mas desde cedo conseguimos incutir um bom ritmo é acabámos por alcançar um resultado mais positivo (28.º lugar), que nos permite subir ao 33.º lugar da Geral!”

Na tirada seguinte a 4ª: “um dia longo e cansativo. Não há muito a dizer…Vínhamos a fazer uma etapa excelente, tínhamos ultrapassado todos os camiões e vínhamos com um bom ritmo até que ficamos presos numa duna. Foram mais de 20 minutos de trabalho na areia, com placas, macaco…. até conseguir retirar o Borgward, para seguir e ainda recuperar algumas posições. Estes 20 minutos perdidos fazem toda a diferença no resultado final. Faltou uma pontinha de sorte, mas esta é prova de resistência muito longa, em que não podemos baixar os braços!”

Etapa 5: “Hoje foi um dia mais positivo, onde conseguimos entrar no Top 20 da etapa! Uma tirada longa, onde passámos cerce de seis horas dentro do carro, em competição. Acima de tudo estamos bem, conseguimos terminar a especial sem problemas no Borgward e com um ritmo certinho”, dise Porém num dia em que estavam no 26.º lugar da geral.

Etapa 6: “Mais um dia concluído. Chegamos a meio deste Dakar perto do Top 20 da Geral, após o 28.º Lugar na etapa. Dia a dia temos vindo a melhorar a nossa classificação, apesar deste não estar a ser um Dakar de acordo com o que esperávamos. Acima de tudo o carro está em boas condições e não temos comprometido em nada o Borgward para os próximos dias e isso é fundamental numa prova como o Daka. Para além de não ser uma especial ao meu gosto, 365 km disputados 100% em areia, também não conseguimos o setup certo para o carro para este tipo de pistas. Tivemos numa zona três furos, o que nos fez perder algum tempo, mas chegámos da etapa sem sobressaltos de maior”.

Etapa 7: “A primeira parte da Etapa Maratona do Dakar Rally foi concluída. No início da especial deste domingo, tivemos de parar, uma vez que tivemos um alerta no painel do Borgward que sinalizava problemas no diferencial traseiro. Ainda assim, seguimos na etapa sem problemas de maior, conseguindo inclusivamente recuperar mais uma posição à Geral, onde ocupamos o 23.º lugar, depois do 24.º lugar.”

Na Etapa 8, Ricardo Porém e Jorge Monteiro foram 13º classificados na segunda parte da etapa maratona e com isso ascenderam ao 20º lugar da classificação geral: “Foi um dia positivo para nós. Conseguimos entrar no Top 20 da Geral, depois de um 14.º lugar na etapa, onde encontrámos pistas duras e de condução e onde conseguimos imprimir o nosso ritmo! Uma especial muito difícil ao nível da navegação! O Jorge fez um brilhante trabalho, que nos permitiu tirar partido do dia de hoje e para nos divertir-mos, apesar da concentração sempre elevada”, começou por destacar o piloto de Leiria, antes de revelar a importância do Borgward neste resultado: “O carro tem estado sempre bem e ultrapassámos a etapa maratona com o carro a 100%, para os dias que faltam cumprir. Hoje a Wevers Sport já voltará a a dar-nos assistência. Estamos no rumo ao nosso objetivo e vamos continuar a lutar por ele nas próximas quatro etapas.”

Na Etapa 9, realiza a 12 de janeiro, um dia difícil para todos os portugueses pelo que o resultado na etapa “foi dedicado ao Paulo Gonçalves”

Mais uma etapa, e logo com a melhor classificação neste Dakar, o 12º lugar, que lhes permitiu manter o 20º lugar da geral: “foi um dia especial. Faz um ano que perdemos subitamente o Paulo Gonçalves aqui no Dakar e o resultado na etapa de hoje é dedicado a ele”, começa por destacar o piloto de Leiria que alcançou o 13.º lugar na 9.ª etapa do Dakar, mantendo o Top 20 na prova. “A etapa contava com 465 km cronometrados, muita, muita pedra, onde era fácil cometer erros e ter furos. Foi um dia duro, mas desde o início mantivemos uma toada forte para evitar problemas de maior. O 13.º lugar na etapa é um bom resultado, que nos mantém no TOP-20 na classificação geral, e que nos permite continuar a traçar o caminho dos objetivos pelos quais lutamos. Isso deixa-nos satisfeitos e confiantes para as três etapas que faltam enfrentar”

Porém, a Etapa 10, “foi para esquecer”. Ricardo Porém e Jorge Monteiro (Borgward) não tiveram hoje um bom dia de Dakar. Foram 37º na etapa e caíram uma posição na geral para o 21º lugar: “Dois furos, alguns problemas com a navegação e dores de cabeça fortes não me permitiram encontrar um ritmo positivo para a 10° etapa do Dakar. São dias que fazem parte de uma prova como esta, mas que nunca gostamos que nos aconteçam. Terminamos a etapa no 37.º posto, descendo ao 21.º lugar da Geral. Amanhã é outro dia, uma especial grande e continua tudo em aberto para o nosso objetivo”

Na Etapa 11 e a um dia do final do Dakar, Ricardo Porém e Jorge Monteiro subiram à 20º posição da geral, e passou a ter 36 minutos da avanço para o 21º pelo que em condições normais o Top 20 já não deveria fugir, como não fugiu: “Bem… que etapa! Começámos bem, viemos sempre com bom ritmo, apesar de virmos muito tempo no pó de outros concorrentes. Contudo, ao quilómetro 250 da especial apanhámos um susto grande, caímos em duas valas consecutivas, muito depressa. Por sorte não danificámos o carro e não terminou ali o nosso Dakar”, começou por explicar o piloto de Leiria que terminou a etapa na 30.ª posição, regressando ao TOP-20 da Geral. “Decidimos nesse momento que o objetivo era chegar ao fim, não correr demasiados riscos, uma vez que falta apenas um dia para o final do Dakar. Daí em diante as dunas complicaram-nos um pouco a vida, mas o mais importante é que chegámos a Yanbu”. A partir daqui e depois da equipa recuperar o Borgward, só falta chegar a Jeddah, última etapa desta aventura, o que aconteceu…