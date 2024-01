Ricardo Porém: “lutar pelos objetivos a que nos propusemos para este Dakar” | AutoSport

Finalmente uma etapa satisfatória para Ricardo Porém neste seu quinto Dakar. Ainda assim, com um calafrio no final, quando uma penalização de 20 horas, atribuída por engano pela organização, colocou o piloto em alerta. Assunto, esclarecido, o piloto de Leiria ficou mesmo com um lugar no Top-10 (9.º) recuperou até à 14.ª posição da geral e pode agora, mais à frente na classificação, começar a trabalhar por resultados mais condizentes com os seus objetivos para este Dakar: “Uma especial que me correu bem, senti-me confortável com o carro. Para mim esta foi a mais bela especial até agora, rios secos, pedras, zonas de areia. Uma especial muito variada, longa, mas onde me senti confortável. Continuamos a apanhar alguns camiões que, mesmo depois de ultrapassados, acabam por nos apanhar nas neutralizações que nós temos que fazer, mas isso sabemos que é assim. Hoje perdemos menos tempo, teremos uma melhor ordem de partida, e acredito que já podemos pensar numa etapa a lutar pelos objetivos a que nos propusemos para este Dakar”, explicou o piloto de Leiria.

Amanhã os pilotos e máquinas vão ter pela frente a segunda parte da etapa maratona que liga a Al Salamiya a Al Hofuf, que contará com um total de 631km, 299 dos quais cronometrados.