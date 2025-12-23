Ricardo Porém “este ano vão para ganhar”, Filipe Campos “estão em pé de igualdade com os mais fortes”, sobre João Ferreira e Filipe Palmeiro no Dakar

Por Alexandre Correia

João Ferreira e Filipe Palmeiro têm como objetivo para a próxima participação no Rali Dakar, “discutir a vitória!”. Estão inseridos numa estrutura com provas dadas e duas das mais destacadas testemunhas da ação que apresentou os planos desta equipa, no centro da cidade de Leiria, Ricardo Porém e Filipe Campos estão entre os pilotos que mais de perto têm acompanhado a evolução da carreira de João Ferreira.

E na tarde chuvosa deste último sábado, nem por isso deixaram de estar ao lado do piloto, que ambos consideram, “estar num nível ímpar, em termos de competitividade”.

Ricardo Porém, que também soma diversas presenças no ‘Dakar’, disse-nos que não tem dúvidas “em como este ano vão para ganhar”, tal como Filipe Campos reforça que “estão em pé de igualdade com os mais fortes adversários e que não lhes falte sorte, pois não basta ter apenas um andamento muito forte.

Quando penso, por exemplo, no Sebastien Loeb, lembro-me sempre que por várias vezes já o davam como vencedor e ainda não ganhou o ‘Dakar’ nenhuma vez…”

Filipe Campos nunca correu no ‘Dakar’, mas conhece a prova enquanto observador atento. E contou-nos que já tem viagem marcada para voar até à Arábia Saudita e acompanhar a segunda parte desta prova, segredando-nos que conta acredita “profundamente na possibilidade de João Ferreira e Filipe Palmeiro entrarem para a história do ‘Dakar’ como vencedores!”.

O piloto do Porto sustenta a sua crença “em mais do que a amizade que nos une”, contando que “há algum tempo tive oportunidade de andar ao lado quer de Nasser Al-Attiyah quer do João Ferreira. Confesso que não me sinto confortável a andar ao lado de ninguém, mas em ambos os casos não só me senti imensamente tranquilo, como impressionado pela fineza da condução de ambos.

E se pensar com objectividade, não consigo encontrar diferenças, pois acho que estão os dois no mesmo nível!” – uma avaliação que vinda do “mestre”, merece o maior respeito.

Exactamente o respeito que nomes como o próprio Nasser, mas também Carlos Sainz e tantos outros, sentem quando olham para João Ferreira, que para atingir o patamar mais elevado do todo terreno e conquistar a “consagração eterna” , só lhe falta mesmo ganhar o Rali Dakar. Será já em 2026?…