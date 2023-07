Renault 4 de Pinto dos Santos no Dakar Classic…com Lígia Albuquerque | AutoSport

Depois do Mundial de Ralis e do Rali Safari, António Pinto dos Santos e as suas Renault 4L partem para outra aventura, desta feita com Lígia Albuquerque. A antiga piloto oficial do Nacional de TT, com a Nissan, aliás a primeira mulher piloto oficial de fábrica em Portugal terá a seu lado Isabel Robalo, navegadora que fez Dakar com Céu Pires de Lima.

Lígia Albuquerque ganhou em Fronteira, com Luís Dias, disputava habitualmente os primeiros lugares no CNTT, começou no TT com um UMM, que pertencia a Pedro Barreiros, e teve uma carreira muito boa no todo o terreno. António Pinto dos Santos vai levar Nuno Rodrigues da Silva ao lado.