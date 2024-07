Raptor T1+: A nova arma da Ford para o Dakar

A Ford revelou o novo Raptor T1+ concebido pela M-Sport para o Rali Dakar, que se estreia na Baja da Hunbria em agosto e continua no Rallye du Maroc em outubro.

Carlos Sainz e Nani Roma vão liderar a equipa, com outros nomes a juntarem-se para o Dakar 2024. Mark Rushbrook, da Ford Performance, sublinhou o desafio do Dakar e a parceria com a M-Sport e a Red Bull, destacando o Raptor T1+ como um testemunho das ambições globais da Ford no todo-o-terreno. Matthew Wilson, da M-Sport, referiu os mais de 10.000 km de testes exaustivos, assinalando a colaboração com a Ford como uma oportunidade significativa na sua parceria de longa data.

O Ford Raptor T1+ para o Dakar possui um motor V8 Coyote de cinco litros com um sistema de óleo de cárter seco único e um escape afinado, pensado especificamente para o Dakar. Utiliza um chassis de estrutura espacial em aço T45 com painéis em fibra de carbono, pesando 2010 quilogramas e medindo 2300 milímetros de largura, mantendo 400 mm de distância ao solo. A suspensão inclui amortecedores Fox coil-over de três e quatro vias ajustáveis com bypass externo e reservatórios remotos, suspensão independente de duplo braço, discos Alcon de 355 mm com pinças de seis pistões e rodas de 17 polegadas com pneus de 37 polegadas.

Fotos: Kin Marcin / Red Bull Content Pool