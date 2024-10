Rali de Marrocos: Dacia Sandrider faz a sua estreia

Os Dacia Sandriders farão a sua estreia competitiva no Rali de Marrocos, de 6 a 11 de outubro, com as duplas Nasser Al-Attiyah/Édouard Boulanger, Cristina Gutiérrez/Pablo Moreno e Sébastien Loeb/Fabian Lurquin.

Após testes intensivos no Reino Unido, França e Marrocos, a equipa colocará em prática tudo o que aprendeu no evento, considerado um “mini Dakar” e um importante teste antes do Dakar de janeiro. Apesar de ser a primeira competição dos Sandriders, a equipa conta com a experiência em rally-raid, com Al-Attiyah, vencedor do Dakar cinco vezes, tendo conquistado o Rali de Marrocos em 2021.

NASSER AL-ATTIYAH (CATAR), PILOTO DO DACIA SANDRIDERS

“O Rali de Marrocos não é apenas muito importante para o campeonato, é também muito importante para as equipas, porque todos vêm preparar-se para o Dakar. Neste momento, estamos a liderar o campeonato e, da minha parte, temos de ser inteligentes, temos de gerir com um bom ritmo e não fazer nenhuma loucura, porque o Sandrider é um carro novo e temos de tentar trabalhar dia após dia. Espero ganhar o título mundial e ser campeão do mundo, seria bom para mim e também para o meu copiloto Edouard”.

Nos preparativos para o Dakar, Nasser Al-Attiyah e a Dacia Sandriders participam no Rali de Marrocos, onde Al-Attiyah disputa o seu sexto título no Campeonato Mundial de Rally-Raid da FIA. Após quatro rondas, Al-Attiyah e o copiloto Edouard Boulanger lideram os campeonatos, com 25 e 20 pontos, respetivamente.

V6 twin-turbo de 3,0 litros amigo do ambiente

O Dacia Sandrider, que se estreará em 2025 para o Rali Dakar, é um carro de rali inovador, equipado com um motor V6 twin-turbo de 3,0 litros montado a meio, com 360 cavalos de potência e 539 Nm de binário. Utiliza um sistema de tração às quatro rodas e uma caixa de velocidades sequencial de seis velocidades. A Dacia dá ênfase ao respeito pelo ambiente, utilizando combustível sintético da Aramco. Inspirado no conceito Dacia Manifesto, o Sandrider tem um chassis tubular, carroçaria em fibra de carbono e sistemas de abertura rápida.

CRISTINA GUTIÉRREZ (ESPANHA), PILOTO DO DACIA SANDRIDERS

“Será a nossa primeira corrida com o Sandrider após uma longa série de testes e estou muito entusiasmada. Será também a minha primeira corrida numa nova categoria, uma vez que passo dos Challenger para a classe Ultimate. Há muitas coisas novas a chegar, pois é um carro novo, uma nova categoria e uma nova equipa, mas já me sinto muito confortável com os Dacia Sandriders e espero que possamos confirmar todo o trabalho feito durante os testes neste Rali de Marrocos. Sinto alguma pressão, mas é uma pressão positiva, daquelas que nos fazem dar o melhor de nós próprios. Claro que será uma prova de preparação para o Dakar, mas espero que possamos alcançar um bom resultado e divertirmo-nos”.

SÉBASTIEN LOEB (FRANÇA), PILOTO DO DACIA SANDRIDERS

“Depois de todo o trabalho árduo nos testes, podemos finalmente comparar-nos com a concorrência e ver em que ponto estamos em termos de desempenho, mas também porque estamos a começar uma nova aventura com esta equipa de topo. Será um teste à escala real, um ensaio ao vivo, por isso o objetivo é, acima de tudo, verificar se tudo está no lugar e a funcionar corretamente. Se não estiver, esta é a oportunidade para identificar os problemas e resolvê-los antes do Dakar. Mas se conseguirmos um bom resultado, isso será melhor ainda”.