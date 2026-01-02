Rali Dakar 2026: percurso e desafios na Arábia Saudita

A 48ª edição do Rali Dakar, a sétima consecutiva a ser disputada na Arábia Saudita, terá início a 3 de janeiro com um prólogo de 23 km em torno de Yanbu. Este prólogo definirá a ordem de partida para a primeira etapa. No dia seguinte, a prova permanecerá na mesma região, antes de se dirigir para norte, em direção a AlUla, e subsequentemente para leste, até Hail. Este trajeto incluirá a primeira das duas etapas em formato Maratona, nas quais pilotos e navegadores são obrigados a pernoitar em acampamentos remotos, sem qualquer assistência técnica das suas equipas.

A chegada a Hail está agendada para 8 de janeiro, sendo que a 9 de janeiro se realizará a etapa mais longa do rali, com uma extensão total de 920 km. O dia de descanso ocorrerá em Riade, a 10 de janeiro, antes de a caravana iniciar o seu regresso a Yanbu a partir de 11 de janeiro. O percurso contemplará ainda o percurso em laço de Wadi Ad-Dawasir, com 481 km cronometrados, que constitui o setor seletivo mais extenso desta edição. A segunda etapa Maratona terá lugar na semana final, com o rali a terminar a 17 de janeiro, em Yanbu.

As temperaturas esperadas durante o dia oscilarão entre os 11 e os 21 graus Celsius, podendo descer para valores entre os 0 e os 6 graus Celsius durante a noite. Esta amplitude térmica representa um desafio adicional para as equipas, exigindo uma gestão cuidadosa tanto a nível térmico como física.

O Rali Dakar é uma das competições de rali-raid mais exigentes do mundo. A sua mudança para a Arábia Saudita em 2020 marcou uma nova era para o evento, que historicamente percorreu a Europa, África e América do Sul, entre 2009 e 2019.

A complexidade do terreno saudita, que inclui vastas extensões de deserto e dunas, bem como a navegação desafiante, continua a ser um teste supremo para os participantes em diversas categorias, desde motas e carros a camiões e veículos ligeiros. A capacidade de resistência e a estratégia são tão cruciais quanto a velocidade para alcançar a meta final.