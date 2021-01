Racismo e sexismo no Dakar

As irmãs Koloc foram alvo de declarações racistas e sexistas no Dakar por parte do piloto e navegador Ales Loprais e Petr Pokora, num ato que foi de imediato condenado pela FIA.



Num vídeo publicado nas suas redes sociais, ouve-se Loprais a dizer: “Pela terceira vez, estou a ficar com t…”, com Petr Pokora a responder: “Bem…. Essa não é má, é….”, referindo-se de forma vexatória a Aliyyah Koloc e à sua irmã Yasmeen, filhas do seu compatriota e campeão europeu de camiões, o checo Martin Koloc. Devido a este incidente, a FIA emitiu uma declaração: “A FIA, juntamente com a ASO e a FIA ETRC, condena veementemente os comentários desagradáveis e degradantes dirigidos a Aliyyah Koloc e à sua irmã Yasmeen por dois concorrentes no Dakar. A FIA continuará a investir recursos e conhecimentos significativos no desenvolvimento de iniciativas para inspirar e encorajar a participação de raparigas e mulheres jovens nos desportos motorizados. A adesão aos princípios éticos e a promoção de uma cultura diversificada e inclusiva no nosso desporto são de extrema importância para a FIA e para a FIA Women in Motorsport Commission.

Ales Loprais pediu desculpas públicas, mas as irmãs asseguram que não vão perdoar: “Isto recordou-nos que ainda vivemos num mundo onde as mulheres jovens são vistas apenas como objetos sexuais e não como seres humanos de pleno direito. Viemos ao Dakar para ver o que nos espera. Queremos correr, competir e queremos melhorar e aprender. Para além da experiência, ficámos com a sensação de que alguns concorrentes podem ver-nos como meros ‘pedaços de carne’. Nem o facto de sermos menores não nos salvou do comentário de Loprais. Tal comportamento não tem lugar não só em eventos profissionais como o Dakar, mas em qualquer parte da sociedade. É patético, baixo e humilhante”.

Mais tarde, as irmãs publicaram um vídeo no Facebook, onde mostram o seu ressentimento: “Caro Ales Loprais, gostaríamos de lhe agradecer pela experiência de vida que nos deu, tentou insultar-me a mim e à minha irmã Aliyyah, e conseguiu-o. Mas não foi o primeiro e certamente não será o último. Já estamos habituadas a isso. Mas foi algo diferente para si, porque atua como piloto profissional e colega. Foi uma desilusão porque estamos a lutar pelo mesmo objetivo, que não é outro senão o de ter sucesso na corrida mais dura do mundo: o Rali Dakar. O senhor colocou um vídeo onde nos insultou nas suas redes sociais. Depois mentiu à comunicação social quando nos pediu desculpa e não teve sequer a coragem de vir até nós, apesar de estarmos apenas a trinta metros de distância da sua tenda, para dizer: Desculpe. (…) O seu comportamento ‘juvenil’ pontapeou-nos mas também nos deu força. A partir de agora, as nossas corridas terão um novo significado e uma nova mensagem. Estaremos com os rapazes e raparigas que não têm uma equipa forte e uma família por detrás deles para os apoiar, para evitar insultos e ataques”.