Quando uma mudança de Presidente afeta o Rali Dakar | AutoSport

Xavier Pansieri esteve muito perto de não disputar este Dakar, e só à última da hora encontrou um lugar ao lado de Guillaume de Mevius, mas a indefinição surgiu por causa…do novo presidente da Argentina. talvez por aqui se explique também a ausência de Orlando Terranova, mas a verdade é que há alguns pilotos argentinos no plantel do Dakar 2024: “Estive à beira de não participar no Dakar. Fernando Alvarez, o meu piloto nas duas últimas épocas, avisou-me bastante tarde que não poderia participar devido às dificuldades em fazer sair dólares argentinos do país desde as eleições presidenciais. Já me tinha habituado à ideia de não participar, em vez de partir sem qualquer desafio real. Guillaume também recebeu a confirmação do seu compromisso numa altura bastante tardia. O seu copiloto François Cazalet já tinha preferido a proposta da Toyota Gazoo Racing, que lhe oferecia um programa mais longo, cobrindo a totalidade do W2RC. Assim, Guillaume ficou sem copiloto e já tínhamos muito em comum, pois foi com a sua equipa G Rally que disputámos a Taça do Mundo de Baja com Fernando Alvarez. Ele sabia que eu estava à procura de um desafio e acho que vamos fazer uma boa equipa. Damo-nos muito bem, ele é talentoso, provou-o no ano passado no Dakar ao dominar a sua categoria durante muito tempo, e vamos tentar conciliar a sua velocidade com a minha experiência. Já estive duas vezes perto do Top 5 com o Al Quassimi e penso que tenho as ferramentas necessárias para trazer ao Guillaume o meu conhecimento do Dakar.

FOTO Facebook Xavier Pansieri