Puck Klaassen triunfa na Challenger com margem histórica de três segundos
A holandesa Puck Klaassen conquistou a segunda vitória na categoria Challenger desde Yanbu, tornando-se a quinta mulher a vencer uma etapa numa das classes do Dakar. Dania Akeel, segunda classificada a três segundos, marcou um duplo pódio feminino inédito após 480 km de especial.
Dobradinha histórica das mulheres na Challenger
Desde Yanbu, apenas o pódio da primeira etapa não teve presença de Klaassen ou Akeel. A saudita subiu ao pódio cinco vezes, enquanto a vencedora de hoje regista o terceiro, consolidando a presença feminina na frente da classe.
Klaassen partiu em 10º entre os Challenger, beneficiando de ‘pista limpa’ para impor ritmo elevado. A navegação precisa do navegador foi decisiva numa tirada onde muitos concorrentes se desorientaram: “Não estava à espera. Numa etapa de 480 km, três segundos é de loucos”, afirmou Klaassen. A holandesa destacou o duelo com Akeel: “Foi fixe termos batalhado juntas. Estou mesmo, mesmo contente”.
A piloto referiu ainda vantagens estratégicas: “Começámos em 10º, o que nos deu terreno livre para atacar. No final houve algum pó, mas não foi mau. Tivemos sorte nas ultrapassagens e o Augusto fez uma excelente navegação. Muita gente perdeu-se, mas nós não”.
A posição de partida permitiu ultrapassagens limpas e ritmo sustentado. As escolhas navegacionais mantiveram a dupla na rota correta, contrastando com os erros de orientação que penalizaram vários adversários directos na especial mais longa do rali até ao momento.
