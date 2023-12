Prodrive enfrenta do Dakar 2024 com sete BRX Hunter | AutoSport

São sete os BRX Hunter com que a Prodrive irá correr no Dakar 2024, naquele que será um dos maiores desafios que o mítico preparador britânico já enfrentou ao longo dos seus 40 anos no auge da competição internacional, e a ‘liderar’ o plantel dois pilotos que são hoje em dia os mais destacados da modalidade: Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah.

Sébastien Loeb inicia o seu quarto ano com a equipa sediada em Banbury, enquanto Nasser Al-Attiyah se junta à Prodrive para o seu primeiro grande evento de Rally Raid, após a sua condução no BRX Hunter durante duas Bajas em novembro, um delas, Portalegre.

De regresso às areias dos Emirados Árabes Unidos, Al-Attiyah venceu confortavelmente a Baja Internacional do Dubai contra uma concorrência familiar, aumentando ainda mais a sua confiança ao volante do seu novo Hunter e proporcionando uma quilometragem de teste essencial antes do Dakar no próximo mês.

Loeb manteve um ritmo impressionante no BRX Team Prodrive Hunter ao longo do Campeonato do Mundo de Rally Raid de 2023, liderando a perseguição ao título até meio do percurso, mas o azar acabou por lhe negar a possibilidade de lutar melhor pela coroa. Mas, juntamente com o copiloto Fabian Lurquin, estão determinados a fazer com que os seus dois segundos lugares nos dois últimos Dakar subam um degrau.

Loeb/Lurquin marcaram o ritmo no Dakar 2023 com sete vitórias em 14 etapas, incluindo um recorde de seis vitórias consecutivas. De facto, o Prodrive Hunter venceu um total de nove das 14 etapas, com Guerlain Chicherit a vencer por duas vezes com o seu carro castanho/laranja.

Al-Attiyah está de olhos postos numa sexta vitória no Dakar (com um quarto construtor diferente), enquanto o seu registo de 47 vitórias em etapas do Dakar está apenas a três do recorde absoluto de Ari Vatanen, do início da década de 1990. Uma das duplas mais fortes no desporto motorizado todo-o-terreno deve-se ao seu sucesso com o copiloto Mathieu Baumel, que se junta ao Qatar no Hunter inscrito na competição Rally Raid como “Nasser Racing” para 2024.

A equipa brasileira X Rally Team enfrenta o Dakar com dois Prodrive Hunters depois de um ano em que se familiarizaram com a agilidade e proeza dos carros no México, Brasil e Marrocos, onde Christian e Marcos Baumgart fizeram os três primeiros lugares nas etapas durante as suas colocações regulares no Top 10 nos resultados finais destes eventos.

Um dos maiores testes a que os seus carros foram submetidos este ano foi no Rali dos Sertões, no Brasil, onde o calor abrasador, as pistas apertadas e a lama exigiram força e resiliência de toda a X Rally Team e serviram-lhes de preparação para a aventura na Arábia Saudita, no próximo mês.

Outro rali exigente para o qual a Prodrive preparou um Hunter foi o Rali Taklamakan 2023, na China, e a equipa YunXiang China.

Ao longo de 12 dias e 4.300 quilómetros, o piloto Sun Ping levou o carro através de alguns dos desfiladeiros mais difíceis do mundo, leitos de rios e fesh-fesh do deserto de Gobi. A equipa YunXiang traz agora três novos Prodrive Hunters para o Dakar 2024, com Liu Feilong / Yicheng Wang, Sun Ping / Liao Min e Zi Rong / Pan Hong Yu, todos procurando estar na vanguarda do crescente impulso do Extremo Oriente para conquistar o Dakar.

Com 44 pessoas da Prodrive ao serviço dos carros Bahrain Raid Xtreme e Nasser Racing, mais 14 a trabalhar no X Rally e YunXiang Hunters, esta é uma das maiores equipas de desporto motorizado alguma vez reunidas pela Prodrive. Isto inclui os dois camiões de corrida T5 que entram no rali para transportar peças sobressalentes, caso sejam necessárias a meio da etapa, e que serão chamados a prestar assistência aos Hunters durante a nova etapa “48 horas Chrono”, em que apenas os pilotos que competem no rali podem trabalhar nos carros.

Um total de 17 veículos Prodrive passaram pelo controlo nas docas de Barcelona (Espanha) a 2 de dezembro antes de serem carregados num navio que levará os concorrentes, camiões de serviço, autocaravanas e carros de imprensa para o porto saudita de Yanbu, nas margens do Mar Vermelho, antes da viagem de 360 km até ao início do Rali Dakar 2024 em AlUla, a 5 de janeiro.