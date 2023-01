Portugueses a brilhar no estrangeiro: Pedro de Almeida é o Diretor do Dakar | AutoSport

É uma honra para o nosso País ter como Diretor da prova de Todo-o-Terreno mais importante do mundo, o Rali Dakar, um português. Pedro de Almeida é um nome bem conhecido do Motorsport mundial, foi Diretor do Vodafone Rally de Portugal durante largos anos, e é seguramente das personagens mais categorizadas e conhecedoras das regras e regulamentos a nível Mundial.

Foi, como se sabe, navegador de grandes pilotos de ralis em Portugal como Mário Silva, Giovanni Salvi, Carlos Torres ou Francisco Romãozinho, por exemplo, entre outros.

Trabalhou com o ACP no Rali de Portugal ainda nos anos 90, como Responsável pela Segurança, foi posteriormente Diretor do Rali de Portugal até 2018, momento em que passou a pasta a Horácio Rodrigues.

‘Emigrou’ para o Qatar, onde trabalhou com a federação local no desenvolvimento do motorsport, e como diretor de eventos, e sendo membro da Comissão de Todo o Terreno da FIA, foi com naturalidade que David Castera recentemente o chamou para Diretor do Rali Dakar, cargo que já cumpre há dois anos.

E não só, já que será o Diretor de Prova de todos os eventos do recém criado Mundial de Todo o Terreno. É um orgulho para Portugal ter como Diretor de Prova tão importante um nome como Pedro de Almeida, e como bem sabemos, também nas 24 Horas de Le Mans, temos como Diretor, Eduardo Freitas. No que ‘toca’ a gerir, não há como Portugal…