Portugal faz história no Dakar com o triunfo de Vaidotas Zala/ Paulo Fiúza/ M.Van Grol nos Camiões

Pela primeira vez na história da prova um português vence o Dakar numa categoria principal, no caso os Camiões. Vaidotas Zala/Paulo Fiúza/M.Van Grol (Iveco Powerstar/Zala Team De Rooy) entraram para a última etapa com um avanço confortável e confirmaram o triunfo. Desta forma, e pela primeira vez, um português triunfa pela primeira vez no Dakar. Fez-se história.

Até aqui, nunca um português tinha vencido uma das categorias. Os únicos primeiros lugares foram os obtidos por Paulo Marques na Classe Maratona das Motos do Dakar 1997 – e Carlos Sousa nos T1, também no Dakar 1997.

Portugal teve, no entanto, vários pódios, segundos e terceiros lugares.

Nas Motos, 3º lugar de Hélder Rodrigues no Dakar 2011, novamente 3º lugar no Dakar 2012.

No ano seguinte, Rúben Faria, foi 2º no Dakar 2013, e dois anos depois, novo 2º lugar, desta feita de Paulo Gonçalves, no Dakar 2015.

Por fim, terceiro lugar Paulo Fiúza ao lado de Stephane Peterhansel (Mini Buggy) no Dakar 2020. Agora, o navegador de Mafra, sobe dois degraus e vence o Dakar ao lado de Vaidotas Zala, o piloto que se torna no primeiro a consegui-lo vindo dos Autos para os Camiões.

Nos Challenger, 2º lugar de Gonçalo Guerreiro/Maykel Justo no Dakar 2025 e 3º lugar Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira nos SSV no Dakar 2025. Na geral, absoluta, de uma das categorias nunca aconteceu.