O Parisâ€‘Dakar consolidouâ€‘se, na dÃ©cada de 1980, como uma das Ãºltimas grandes aventuras do desporto motorizado, ligando milhares de quilÃ³metros atravÃ©s de alguns dos terrenos mais inÃ³spitos do planeta e transformando cada ediÃ§Ã£o numa autÃªntica prova de sobrevivÃªncia.
1984: os Porsche 911 abrem caminho no deserto
Em 1984, o rali endureceu ainda mais, com as condiÃ§Ãµes extremas a dizimarem grande parte do pelotÃ£o, mas uma formaÃ§Ã£o de trÃªs Porsche 911 especialmente adaptados destacouâ€‘se na frente. Jacky Ickx, vencedor em 1983, partia como principal favorito, mas problemas elÃ©tricos comprometeram a sua candidatura, obrigando o belga a uma recuperaÃ§Ã£o espetacular que marcou a narrativa dessa ediÃ§Ã£o.
1985: acidentes e desistÃªncias travam ambiÃ§Ã£o
O ano seguinte revelouâ€‘se bem menos feliz para a marca de Estugarda. Jacky Ickx e Jochen Mass, entÃ£o ao volante dos novos Porsche 959, sofreram acidentes e foram forÃ§ados a abandonar, enquanto o vencedor de 1984, RenÃ© Metge, tambÃ©m teve de se retirar da lideranÃ§a devido Ã ruptura de uma conduta de Ã³leo.
1986: redenÃ§Ã£o e vitÃ³ria com o 959
Depois do sucesso alcanÃ§ado no Rali dos FaraÃ³s de 1985, a equipa regressou ao Sahara em 1986 com confianÃ§a renovada e voltou a inscrever o seu nome na histÃ³ria do Dakar. RenÃ© Metge conquistou a vitÃ³ria absoluta, com Jacky Ickx a completar a dobradinha da Porsche e o engenheiroâ€‘piloto Roland Kussmaul a assinar um notÃ¡vel sexto lugar, selando a redenÃ§Ã£o da marca alemÃ£ na mais dura maratona do todoâ€‘oâ€‘terreno mundial.
Agora que se fala da possibilidade de voltar a ver uma carroÃ§aria Porsche nas corridas de estrada, recordamos quando a Porsche andouâ€¦ fora dela!