Porquê Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb trocam navegadores…

A equipa Dacia implementou uma “troca interna” estratégica, decidida pela própria gestão de corrida, ao realocar os copilotos de Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb. Esta decisão visa otimizar o desempenho e minimizar riscos, face à falta de resultados esperados nas duplas anteriores, e procurar reverter a “espiral negativa” de Al-Attiyah, com foco nos próximos desafios, como o Rali Dakar, sendo que a ‘vida’ de Loeb com Fabian Lurquin também não se pode dizer que tenha vindo a ser extremamente bem sucedida.

Portanto, um dos desenvolvimentos mais significativos no panorama atual dos rally-raid é a troca de co-pilotos de Nasser Al-Attiyah com Sébastien Loeb. A saída de Mathieu Baumel, co-piloto de longa data, decorrentes de um acidente do francês, que ficou sem uma perna, marcou o fim de uma parceria extremamente bem-sucedida que havia conquistado múltiplas vitórias em competições de topo mundial.

Inicialmente, Édouard Boulanger foi chamado para ocupar o lugar de Baumel, numa tentativa de manter a competitividade da dupla. Contudo, esta colaboração tem vindo a sofrer alguns contratempos, e a Dacia decidiu trocar os navegadores de Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb com Fabian Lurquin a navegar agora o piloto do Qatar e Édouard Boulanger, o seu compatriota. Curiosamente, a ideia partiu dos pilotos.

A equipa não revela o detalhe das razões por trás da decisão, mas provavelmente trata-se de uma forma dos dois pilotos tentarem inverter o ‘momentum’ por que ambos passam, pois mesmo que al Attiyah lidere o W2RC, os seus resultados têm tido um ‘bioritmo’ algo irregular o que significa que algo pode não estar a funcionar na perfeição entre al Attiyah e Édouard Boulanger.

Dificuldades da equipa em 2024

A época de 2024 tem sido particularmente desafiante para a equipa Dacia, que tem enfrentado alguns problemas, o que resulta num desempenho um pouco abaixo das expetativas, pelo que a passagem de Fabian Lurquin para co-piloto de Al-Attiyah representa uma tentativa estratégica de reverter a sequência de resultados menos positivos que tem caracterizado o período recente da carreira do piloto catari, que mesmo assim lidera destacado o Mundial de Rally-Raids.

Esta mudança surge após um segundo lugar no Africa Desert Challenge, resultado que, embora aparentemente positivo, não correspondeu aos padrões habitualmente mais elevados de Al-Attiyah e por isso, Lurquin, conhecido pela sua experiência e competência técnica, é visto como uma peça fundamental na estratégia de incremento de confiança por parte de al Attiyah, visando o seu sucesso no W2RC 2025 e especialmente no Dakar 2026.

Seja como for, não há como desligar este desfecho, que para já não é oficialmente reconhecido como ‘definitivo’ ao erro de navegação de Édouard Boulanger no Dakar 2025, que acabou definitivamente com as hipóteses de al Attiyah conseguir um bom resultado.

Perspetivas para o futuro

As mudanças em curso no panorama do rally-raid, desde alterações regulamentares até recomposições de equipas, refletem a natureza dinâmica deste desporto. A capacidade de adaptação, tanto a nível técnico como humano, continua a ser o fator determinante para o sucesso nestas competições extremas.

Com o Dakar 2026 no horizonte, as próximas competições servirão como teste crucial para avaliar a eficácia destas transformações e determinar quais equipas conseguirão adaptar-se melhor aos desafios crescentes do rally-raid moderno.

Resta saber se é uma experiência ou uma troca efetiva, o que faz mais sentido, pois tendo em conta as provas que faltam para o Dakar 2026, não faz sentido experiências que não tenham sequência…