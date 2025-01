Pedro Gonçalves: “Pensava que estava preparado, mas nada nos prepara para o que é verdadeiramente o Dakar”

Até há pouco mais de um ano, o ciclismo, o atletismo, o snowboard e o kitesurf eram as modalidades de eleição de Pedro Gonçalves. “Acompanhava o automobilismo, mas foi só na Baja Portalegre 500 de 2023 que, num desafio entre amigos, fiz a minha primeira prova oficial de automóveis.

Percebi aí que o todo-o-terreno combinava as minhas paixões e que era uma modalidade em que poderia evoluir. Quando o Mário Franco me desafiou a fazer o Dakar, achei que poderia ser uma loucura, estaria a apontar alto de mais, mas, por outro lado, seria um desafio de superação.

Mas se soubesse o que sei hoje, depois de uma semana de prova, se calhar não estaria aqui”, confessa, a sorrir.

“Claro que estava à espera que fosse muito duro, mas nada como isto. Pelo esforço físico e pelos problemas que passamos. Só nesta primeira semana estivemos várias vezes à porta da desistência, e acabamos por ressuscitar umas cinco vezes.

Depois do que passámos no segundo dia da etapa de 48 horas, eu diria que nos sentimos moralmente invencíveis. Por problemas na embraiagem, sofremos com enormes atascanços nas dunas, um deles precisamente na última duna da etapa, já sem pranchas e com a saída do deserto à vista.

Mais tarde perdemos a transmissão dianteira e ficámos várias vezes atascados no fesh-fesh. Na última vez, fomos salvos por uns locais que apareceram do nada quando já pensávamos no pior.

Foi um dia marcante, que certamente não vamos esquecer. Já tinha enfrentado desafios bem duros noutros desportos, mas nada como isto.

Ainda este ano participei nas etapas de montanha da Volta à Itália e já vivi outras experiências bem difíceis, mas nada se equipara ao que vivi nesta primeira semana do Dakar. Uma incrível prova de superação física e mental! Pensava que estava preparado, mas nada nos prepara para aquilo que é verdadeiramente o Dakar. Não estou arrependido – antes pelo contrário! – de ter vindo e admito o orgulho em estar ainda em prova. Estou a cumprir com a missão, graças ao Hugo (ndr: o navegador, Hugo Magalhães), um companheiro inexcedível e que tem feito um trabalho incrível e aos mecânicos que têm sido incansáveis. Agora, vamos partir com o mesmo espírito para a segunda semana”.

A dupla Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães terminou a primeira semana do Dakar no 30º lugar da classificação geral, da categoria Challenger.